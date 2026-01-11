مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

السوبر الإسباني

برشلونة - ريال مدريد 23:00

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو - مايوركا 17:00

ليفانتي - إسبانيول 19:15

الدوري الإيطالي

ليتشي - بارما 15:30

فيورنتينا - ميلان 18:00

فيرونا - لاتسيو 21:00

إنتر - نابولي 23:45

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ - أوجسبورغ 18:30

بايرن ميونيخ - فولفسبورغ 20:30

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث - أرسنال 18:00

وست هام - كوينز بارك رينجرز 18:30

مانشستر يونايتد - برايتون 20:30

