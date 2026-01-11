مباريات اليـوم
السوبر الإسباني
برشلونة - ريال مدريد 23:00
الدوري الإسباني
رايو فاليكانو - مايوركا 17:00
ليفانتي - إسبانيول 19:15
الدوري الإيطالي
ليتشي - بارما 15:30
فيورنتينا - ميلان 18:00
فيرونا - لاتسيو 21:00
إنتر - نابولي 23:45
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ - أوجسبورغ 18:30
بايرن ميونيخ - فولفسبورغ 20:30
كأس الاتحاد الإنجليزي
بورتسموث - أرسنال 18:00
وست هام - كوينز بارك رينجرز 18:30
مانشستر يونايتد - برايتون 20:30
