الروماني أدريان شوت يعيد إرث رادوي في وسط فريق العين

استعاد نادي العين، متصدر دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، تقليده في استقطاب لاعبي الوسط الرومانيين، بتعاقده مع الدولي أدريان شوت حتى عام 2028، قادماً من نادي «إف سي إس بي» الروماني، في أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليصبح جاهزاً للظهور الأول في «كلاسيكو أبوظبي» أمام الوحدة، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ13 من الدوري.

وسيحمل شوت القميص رقم 89 مع «البنفسجي»، مستدعياً ذاكرة ميريل رادوي الذي ارتدى قميص العين بين عامي 2011 و2014، ونجح خلال تلك الفترة في تقديم أحد أهم الأدوار التكتيكية في مركز الارتكاز الدفاعي، وهو ما يجعل الوافد الجديد يدرك طبيعة المهمة التي تنتظره في قلب خط الوسط.

وقال شوت في مقابلة مصوّرة نشرها النادي على حسابه في منصة «إكس» عن رادوي: «أتذكّر أنّني نشأتُ وأنا أشاهده عبر التلفاز، ففي رومانيا عندما كنت صغيراً كان رادوي يلعب في فريقي المفضّل، وبعدها سنحت لي الفرصة أن ألعب في فريقي المفضّل».

وأضاف: «كان رادوي أحد الأساطير في رومانيا، وعندما وصل إلى نادي العين كان أسطورة أيضاً، وكان لاعباً مهمّاً جداً وصاحب شخصية عظيمة، وأنا سعيد جداً بوجودي هنا بعده».

وتابع: «أنا هنا لأضع قلبي في الملعب، وأن أقاتل من أجل تحقيق البطولات في كل عام، ولإسعاد جماهير الزعيم».

وبينما يعزّز العين قائمته سعياً لمواصلة المنافسة على الصدارة، لم يُخفِ مدرب بني ياس الروماني دانيال إيسايلا قناعته بأن شوت سيواجه تحدّياً جدّياً لضمان مركز أساسي في تشكيلة العين.

وقال إيسايلا لصحيفة «برو سبورت» الرومانية قبل يوم من الإعلان الرسمي عن الصفقة: «إذا تمت الصفقة، فسيواجه شوت منافسة شرسة، سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب، شوت لاعب قيّم ويمكنه فرض نفسه، لكنه قد يواجه صعوبة في اللعب أساسياً».