تيكسيرا يستغرب إسناد مباراة الوحدة والشارقة إلى طاقم تحكيم كوري

أكد مدرب فريق الوحدة، البرتغالي ديماس تيكسيرا، أن إدارة ناديه لم تطلب إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، وأن منافسه الشارقة بدوره لم يطلب ذلك، مبدياً استغرابه من إسناد مهمة إدارة اللقاء للحكم الكوري الجنوبي «كيم جونغ هيوك» في المباراة التي جمعت «العنابي» بـ«الملك» مساء اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال تيكسيرا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان وشهدها حضور جماهيري لم يتجاوز أربعة آلاف متفرج: «أمضيت أكثر من ستة أشهر في دوري أدنوك للمحترفين، وحتى الآن لا أعرف آلية اختيار الحكام الأجانب للمباريات».

وأضاف: «فريقنا لم يطلب حكماً أجنبياً، ولا الشارقة طلب ذلك، كنا نفضّل أن يدير اللقاء طاقم تحكيم محلي لأنهم يقومون بعمل رائع ويمتلكون الخبرة والقدرات، بدلاً من استقدام حكم من مسافة بعيدة عن الإمارات، لا أفهم الآلية، لكنني أحترمها، ومع ذلك أفضّل الحكم المحلي».

وعبّر المدرب عن استيائه من بعض قرارات الحكم، وقال: «وزّع البطاقات الصفراء علينا. تحدّث معه عمر خريبين عن حالة فحصل على إنذار، وحدث معي الأمر ذاته».

وتابع: «في ورشة العمل قبل بداية الموسم أُبلغنا بأن أي شدّ لقميص المهاجم داخل منطقة الجزاء يُعد مخالفة ويُفترض أن تُحتسب ركلة جزاء، يجب الحديث عن القوانين ويجب تطبيقها».

وعن نتيجة التعادل، قال: «كانت مباراة صعبة، سبق وقلت إن هناك خمس أو ست فرق متقاربة في الأداء، كنا نبحث عن النقاط الثلاث، عموماً أنا سعيد بما أظهره الفريق ونستعد للمباراة المقبلة وهدفنا الفوز».

وعلى الجانب الآخر، قال مدرب فريق الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس: «كانت مباراة جميلة وتنافسية، وسعدت لأنني شاهدت أداء الفريقين، أنا الآن في جانب الشارقة وفريقي أظهر تنظيماً جيداً، والمباراة كانت في ملعب صعب، وخرجنا بهذه النتيجة بحسب وضع جدول الترتيب».

وأضاف: «أنا سعيد بالجودة التي أظهرها الفريق، نتطلع للاستعداد للقاء المقبل ونرى كيف سنتطور، وسنلعب من أجل النقاط الثلاث».

وبالنتيجة، ورفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، متخلفًا بفارق خمس نقاط عن العين المتصدر (30 نقطة) قبل «كلاسيكو أبوظبي» المرتقب يوم السبت المقبل، فيما رفع الشارقة رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر مع مباراة مؤجلة.