مشاركون: كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور محطة نوعية لدعم الرياضات التراثية

أكد مشاركون في النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر فعالياتها حتى 27 يناير الجاري في ميدان الفلاح بأبوظبي، أهميتها كمحطة تراثية، ومنافسة رياضية، ترسخ الارتباط بالموروث الثقافي.

وقال الفائز بلقب الشوط الأول لفئة العامة هواة - جير تبع فرخ، محمد أحمد خلفان المنصوري إن المنافسة قوية بين المشاركين في الفعاليات، بحافز كبير بما تمثله هذه البطولة من اسم غالي على قلوب الجميع، وإرث وطني في الاهتمام بهذه الرياضة الأصيلة، لاسيما أن اليوم الأول شهد مشاركة واسعة لأكثر من 90 متسابقا.

وأشار المتوج بلقب فئة العامة هواة - جير تبع جرناس، ناصر بطي الخييلي إلى رمزية البطولة، وقيمتها الكبيرة في نفوسهم، ودورها المهم في تعزيز الاهتمام بالسباقات التراثية، مشيراً إلى حرص جميع المتسابقين على المشاركة في فعالياتها، والتنظيم المميز للمنافسات من نادي أبوظبي للصقارين.

وأثنى صاحب المركز الثاني في فئة العامة هواة - جير تبع فرخ، عبدالله سلطان أحمد مجرن على أهمية مثل هذه البطولات، ودورها المحوري في ترسيخ القيم التراثية، وتعزيز الوعي بالحفاظ على رياضة الآباء والأجداد، والمشاركة الكبيرة لمختلف الفئات في اليوم الأول ووصول الأعداد إلى أكثر من 90 متسابقا.

ووصف الحاصل على المركز الثالث في فئة العامة هواة - جير تبع فرخ، المتسابق خالد بدر المزروعي، البطولة بأنها إضافة نوعية لمثل هذا النوع من البطولات وما تمثله من أهمية كبيرة في دعم التراث الوطني، والتنافس بين المتسابقين، لاسيما أن دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة حققت مكانتها العالمية في الاهتمام بالرياضات التراثية.