«موثيكومب» بشعار «غودولفين» بطل «هانديكاب لورد نورث» في «ميدان»

توج الجواد «موثيكومب» بشعار فريق «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لسباق «هانديكاب لورد نورث» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1800 متر عشبي، الذي جرى في الشوط السادس والرئيس، في أمسية الحفل السابع من موسم «كرنفال سباقات دبي»، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل، أمس، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «موانئ دبي العالمية» بإجمالي جوائز بلغت مليونين و65 ألف درهم.

وشهدت الأمسية، تألقاً لجياد فريق «فيكتوريوس فوريفر»، بحصدها انتصارين من أصل الأشواط التسعة التي امتدت عليها الأمسية، جاء أولها بفوز الجواد «فورس آند فالور» بإشراف المدرب جورج سكوت وقيادة الفارس بيلي لوغنان بلقب الشوط الرابع «وي وان»، وخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر رملي، واتبع بانتزاع زميله «فلاينغ كومت» بإشراف المدربين سايمون وإد كريستفورد، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، للقب بطولة «الوصل ستيكس» التي جرت بالشوط الخامس، وخصصت لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1200 متر عشبي.

وشهد الشوط الرئيس البالغ جوائزه 350 ألف درهم، منافسة بين 12 من صفوة جياد مسافة 1800 متر عشبي، قبل أن ينجح الفارس ريتشارد مولون في قيادة الجواد «موثيكومب» لانتزاع الفوز، قاطعاً خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و47 ثانية و68 جزءاً من الثانية، بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني «فورت جورج» المملوك لـ«فترياني هاي»، وإشراف المدرب إيد والكر وقيادة الفارس كيران شومارك.

وفي بقية النتائج، فاز بالشوط الأول «دبي وورلد للتكنولوجيا الرقمية» المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1900 متر عشبي، الجواد «شون» بشعار «أوزماك» وإشراف المدرب جيمي أوزبورن بقيادة الفارسة صافي أوزبورن، قبل أن يعاود اسم المدرب أوزبورن وابنته الفارسة صافي للسطوع مجدداً في الشوط الثاني «مينا راشد» مع المهر «برذرلي لوف» المملوك لـ«جيم وكلير المحدودة» بانتزاع الفوز بلقب الشوط الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر رملي.

ونجح الجواد «ملقب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، في تحقيق الفوز بلقب الشوط الثالث «ميناء جبل علي» المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1400 متر عشبي.

وأهدى الجواد «كاتس باي فايف» فريقه «آر آر آر للسباقات» والمدرب دووغ واطسون، لقب الشوط السابع «دي بي وورلد الخليج» بعدما قاده الفارس باتريك دوباس، لانتزاع القب الشوط الذي امتد لمسافة 1200 متر رملي، وخصص لخيول فئة «التكافؤ».

وذهب لقب الشوط الثامن «دبي بي وورلد إكسبريس» المخصص لخيول فئة «التكافؤ»، للمهرة «ميس يتشانس» المملوكة لفريق «الليث رايسينغ» بإشراف المدربين أنطونيو سينترا وجوليو أولاسكواجا، بقيادة الفارس فرانسيسكو ليناردو.

واختتمت الأمسية بالشوط التاسع «مينا الحمرية» المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1900 عشبي، وذهب لقبه للجواد «أوشين فايكينغ» المملوك لـ«الربع للسباقات» وإشراف المدربين سايمون وإد كريستفورد، وتولى قيادته الفارس جيمس دويل.