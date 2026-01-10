نيجيريا تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا على حساب الجزائر

بلغت نيجيريا ‌الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 2-صفر على الجزائر، بعدما سجل فيكتور ⁠أوسيمن هدفا وقدم تمريرة حاسمة اليوم السبت في مراكش.

ولم تتأثر وصيفة بطلة ⁠النسخة الماضية بالفوضى التي سبقت المباراة، بعدما هدد اللاعبون بعدم خوض اللقاء ​بسبب تأخر مكافآت الفوز حسب ​التقارير المحلية، ​لتبدأ نيجيريا بقوة وتسيطر على ‌الشوط الأول، لكن ‌لوكا ⁠زيدان حارس الجزائر وقف أمام محاولات أديمولا لوكمان وأوسيمن.

ونجح أوسيمن في منح ​نيجيريا ​التقدم بضربة رأس فور نهاية الاستراحة، قبل أن يمهد ‍الكرة لزميله أكور أدامز، الذي راوغ الحارس زيدان ببراعة وسجل الهدف الثاني قبل ساعة من اللعب.

وتلعب ‍بطلة أفريقيا ثلاث مرات أمام المغرب صاحب الأرض يوم الأربعاء في الرباط من أجل مقعد في النهائي.