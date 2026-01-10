نقطة لكل فريق.. الوحدة والشارقة «حبايب» والعين الرابح الأكبر

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة الوحدة وضيفه الشارقة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وسط حضور جماهيري لم يتجاوز أربعة آلاف متفرج.

وكانت عودة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس إلى ملعب الوحدة، لكن بقيادته لفريقه الجديد الشارقة، الحدث الأبرز في المباراة، وقد ظل مورايس واقفاً في المنطقة الفنية طوال شوطي اللقاء موجهاً لاعبيه، وقد هتفت بعضاً من جماهير الوحدة ضده على خلفية طريقة استقالته المفاجئة وانتقاله المباشر لقيادة «الملك».

وقص لاعب الشارقة جيرونيمو بوبليتي شريط الأهداف في الدقيقة 65 بعد جملة تكتيكية جميلة، لكن «الملك» لم يهنأ بالتقدم طويلاً، إذ أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من جونكالو دي أوليفيرا.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، متخلفاً بفارق خمس نقاط عن العين المتصدر 30 نقطة وذلك قبل «كلاسيكو أبوظبي» المرتقب فيما بينهما يوم السبت المقبل، فيما أضاف الشارقة النقطة 11 إلى رصيده ليتقدم إلى المركز العاشر مع مباراة مؤجلة.