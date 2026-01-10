«الأبيض الأولمبي» يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية أمام اليابان

خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الياباني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على استاد صالة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة حاليًا في السعودية. ويملك المنتخب الأولمبي مباراة واحدة متبقية في هذا الدور أمام المنتخب السوري.

دفعت الأخطاء الدفاعية القاتلة المنتخب الأولمبي ثمنها، إذ استقبلت شباكه هدفين في الشوط الأول وهدفًا ثالثًا في الشوط الثاني. وجاء الهدف الأول للمنتخب الياباني بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة، مما أربك حسابات المنتخب الأولمبي وفقده زمام المبادرة في الملعب.

بهذا الفوز، ضمن المنتخب الياباني، حامل لقب النسخة الماضية، التأهل إلى الدور ربع النهائي، رافعًا رصيده إلى ست نقاط ومحافظًا على صدارته للمجموعة الثانية، بعد أن فاز في المباراة السابقة على المنتخب السوري بخمسة أهداف نظيفة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد المنتخب الأولمبي عند ثلاث نقاط، ولا تزال حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور المقبل، إذ تبقت له مباراة أمام المنتخب السوري ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات.

لم يظهر المنتخب الأولمبي خلال المباراة بنفس المستوى الفني الذي قدمه في الجولة الأولى أمام قطر، والتي فاز فيها بهدفين دون رد. وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجلهما أتوتشي نواديكي في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، ويوتو أوزيكي في الدقيقة 37، فيما أضاف شوسوكي فورويا الهدف الثالث في الدقيقة 82، بعد مراجعة تقنية الفيديو «VAR» للتأكد من صحة الهدف.

استغل المنتخب الياباني تراجع الأولمبي خلال الشوط الأول للسيطرة على مجريات اللعب والتقدم بهدفين، ولم تنجح محاولات المنتخب الأولمبي بقيادة علي المعمري وخميس المنصوري ومايد الكاس في العودة للمباراة واستعادة التوازن.

شهدت التشكيلة الأساسية بعض التغييرات مقارنة بالمباراة السابقة أمام قطر، أبرزها مشاركة الحارس عدلي محمد أساسيًا بدلًا من خالد توحيد، الذي تألق في الجولة الأولى.

في الشوط الثاني، حاول مدرب المنتخب مارسيلو برولي تعديل النتيجة وتقليص الفارق بإجراء تغييرات شملت دخول جونيور نيداي ومحمد خليل وحازم عباس، لكن محاولات العودة فشلت، لا سيما بعد تسجيل المنتخب الياباني الهدف الثالث في الوقت القاتل.