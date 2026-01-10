نادي الاتفاق الإماراتي يقترب من التعاقد مع النجم الإيطالي بالوتيلي

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الاتفاق الإماراتي، بصدد إتمام تعاقده مع المهاجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول وتمثيله في دوري الدرجة الأولى، وذلك كلاعب حر، في عقد يمتد لمدة عامين ونصف. من المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ويحتل فريق الاتفاق حالياً المركز الأخير في ترتيب فرق الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط.

وسبق للاعب بالوتيلي، البالغ من العمر 35 عاماً، تمثيل أندية عدة أبرزها إنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وميلان، وليفربول، إضافة إلى المنتخب الإيطالي، وكذلك أندية فرنسية.

ويتميز بالوتيلي بقدرته على التسديد بكلتا قدميه، فضلاً عن قوته البدنية العالية ومهاراته الفردية خلال الهجمات.

وحقق بالوتيلي إنجازات مهمة مع الأندية التي مثلها، أبرزها الفوز مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، وكأس إيطاليا، ودوري أبطال أوروبا خلال الفترة بين 2006 و2010، إضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي موسم 2011-2012.