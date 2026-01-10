«إنديكيت» بطلاً لكأس نادي الوصل في مضمار جبل علي

تُوِّج الجواد «إنديكيت»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتحت إشراف المدرب سالم بن غدير، بطلاً لسباق كأس نادي الوصل، الذي أُقيم اليوم السبت ضمن الشوط الخامس والرئيس في أمسية الحفل السادس من موسم سباقات مضمار جبل علي.

وشهدت أمسية «سباق الوصل» إقامة سبعة أشواط، برعاية عدد من المؤسسات والشراكات الرائدة في الدولة، وبلغ إجمالي جوائزها 580 ألف درهم. وتقدم الحضور المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات سموه، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، المهندس محمد سعيد الشحي، إلى جانب المدير العام لمضمار جبل علي محمد الأحمد.

واستُهل الحفل بالشوط الافتتاحي المخصص للخيول العربية الأصيلة (فئة المبتدئة) لمسافة 1400 متر رملي، بمشاركة 16 خيلاً، تنافست على لقب «كأس بورشه» البالغة جوائزه 50 ألف درهم، وذهب الفوز إلى الجواد «إيه إف مهم» لمالكه خالد النابودة، بإشراف المدرب إرنست أورتيل، وقيادة الفارس مارسيلينو رودريغيز.

وفي الشوط الرئيس «كأس نادي الوصل»، البالغ مجموع جوائزه 120 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» بدعم من مبادرة «داعم»، نجح الفارس برناردو بينيرو في قيادة «إنديكيت» لانتزاع المركز الأول لمسافة 1000 متر رملي، بزمن قدره 59 ثانية و4 أجزاء من الثانية، متفوقًا بفارق 1.5 طول عن الجواد «راوي» الذي حل ثانيًا، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوبس.

وفي بقية النتائج، أحرز الجواد «نام فريك»، المملوك لإسطبل لاس مونجيتاس، وتحت إشراف المدربين أنطونيو سنتر وخوليو أولاسكواجا، وقيادة الفارس فرانسيسكو ليناردو، لقب الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1400 متر رملي، وبجوائز بلغت 100 ألف درهم.

كما تُوِّج المهر «يعصوب»، المملوك لـ محمد أحمد السبوسي، بلقب الشوط الثالث «جائزة الشغفار للاستثمار ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (فئة المبتدئة) لمسافة 1200 متر رملي، وبجوائز بلغت 72 ألف درهم، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس سام هتشكوت، بدعم من مبادرة «داعم».

وشهد الشوط الرابع «جائزة سباق السرعة»، لمسافة 1200 متر، والمخصص لخيول فئة «التكافؤ»، مشاركة 14 خيلاً، وتُوِّج بلقبه الجواد «وايت جيت» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس خالد البلوشي، وبجوائز بلغت 80 ألف درهم.

وفي الشوط السادس «كأس العوير»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1800 متر وبجوائز 86 ألف درهم، فاز الجواد «إكسل باور» لمالكه ومدربه سالم بن غدير، وقيادة الفارس برناردو بينيرو.

واختُتم الحفل بالشوط السابع، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «المبتدئة» لمسافة 1600 متر، وبمشاركة 13 خيلاً تنافست على لقب «كأس بنك الإمارات دبي الوطني» ضمن برنامج مبادرة «داعم»، وذهب الفوز إلى الجواد «موهوب»، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا.