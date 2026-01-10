فرنسا وتركيا وكندا والصين أبطال «دولية الفجيرة» للتنس

تُوِّج لاعبو الصين وكندا وتركيا وفرنسا بالمراكز الأولى في بطولة الفجيرة الدولية للتنس للشباب، في نسختها الـ16، التي اختتمت منافساتها اليوم السبت، بتنظيم اتحاد الإمارات للتنس والبادل، بالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس.

وقام بتتويج الفائزين كل من رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان، والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل سعيد محمد المري، ومديرة نادي الفجيرة للتنس هانية ريكي.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز اللاعب الفرنسي جالونيكس، المصنف دوليًا للشباب رقم 468، بالمركز الأول لفئة الفردي للشباب، فيما أحرزت اللاعبة التركية كومرو آدا، المصنفة دوليًا رقم 117، المركز الأول لفئة فردي الشابات.

وفي منافسات زوجي الشباب، تُوِّج الثنائي الكندي كولبورون كادين وتشيندا أندي بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الأول في زوجي الشابات الثنائي الصيني وو مورونغ وزهانغ جين مينغ.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس بالمستويات الفنية التي شهدتها البطولة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للتنس والبادل في دعم وإنجاح البطولات الدولية، معتبرًا أن النسخة الحالية تُعد من أفضل النسخ، لما ضمته من لاعبين ولاعبات يتمتعون بتصنيفات دولية متقدمة.