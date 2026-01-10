النصر يكسر حاجز المئة في سلة الجزيرة.. ويحسم وصافة الدوري

تغلب فريق النصر على ضيفه الجزيرة بنتيجة ثقيلة (121-58)، اليوم الجمعة، في ختام الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة، فيما فاز الوصل على أرضه وأمام جمهوره على الظفرة (95-71).

وافتتحت الجولة أمس الخميس، بإقامة مباراتين، نجح خلالها فريق شباب الأهلي في انتزاع الصدارة بفوزه على مضيفه الشارقة (93-68)، وفوز البطائح خارج أرضه على الوحدة بواقع (85-80).

ولعبت المواجهات المباشرة دوراً فاصلاً في إهداء النصر حسم مركز وصافة الترتيب العام رغم تشاركه مع الشارقة بالرصيد ذاته البالغ 25 نقطة لكل منهما، بفارق النقطة عن شباب الأهلي المتصدر، خصوصاً أن "العميد" فاز على "الملك" في موقعتي الذهاب والإياب بواقع (89-88) و(87-66) على التوالي، فيما أنهى البطائح الدور التمهيدي بالمركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الوصل صاحب المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وليحافظ الجزيرة على مركزه السادس برصيد 17 نقطة بفارق النقطة عن الظفرة بالمركز السابع، ولينهي الوحدة الدور التمهيدي بالمركز الثامن والأخير برصيد 14 نقطة.