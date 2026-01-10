تاديتش: الوحدة سيواجه الشارقة وليس مورايس

أكد لاعب الوحدة، الصربي دوشان تاديتش، أهمية المواجهة المرتقبة اليوم التي تجمع فريقه مع الشارقة، والمؤجلة من الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن المباراة تمثل محطة مهمة في مسيرة «العنابي» هذا الموسم، في ظل قوة المنافس وطموحات الفريقين في المنافسة على المراكز المتقدمة، مشدداً على أن «الوحدة سيلعب أمام الشارقة، وليس ضد مدربه السابق خوسيه مورايس».

وقال تاديتش لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوحدة يسعى للاستفادة القصوى من مواجهة الشارقة من أجل تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من الصدارة، مؤكداً أن الفريق يدخل اللقاء بعقلية الفوز فقط، دون الالتفات إلى أي اعتبارات جانبية». وأوضح: «المباراة لا تُعد مواجهة أمام مورايس - الذي سبق له تدريب الوحدة منذ بداية الموسم، وحقق معه نتائج إيجابية قبل رحيله المفاجئ إلى نادي الشارقة - بل هي مواجهة أمام فريق قوي يمتلك عناصر مميزة وخبرة كبيرة في الدوري».

وأوضح تاديتش أن «التحضيرات سارت بشكل جيد، وأن لاعبي الوحدة يدركون تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة، خصوصاً مع تقارب النقاط في جدول الترتيب».

وأضاف: «نحترم الشارقة كثيراً، فهو فريق منظم ويضم لاعبين أصحاب إمكانات عالية، لكن تركيزنا ينصبّ على أنفسنا وعلى تطبيق أسلوب لعبنا داخل الملعب، ولا نفكر في هوية المدرب على الطرف الآخر، بل نفكر فقط في كيفية الظهور بأفضل مستوى وتحقيق النتيجة التي نطمح إليها».

وتابع: «الوحدة يدخل هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على بني ياس، وهو انتصار أعاد لنا الثقة بعد الخسارة أمام الوصل. تلك الخسارة كانت صعبة، لأنها جاءت في وقت لم نستحق فيه الهزيمة، قدمنا مباراة قوية وخلقنا العديد من الفرص، لكن التوفيق لم يكن حليفنا، وتلقينا هدفاً في الدقائق الأخيرة تسبب في خسارتنا الأولى في الدوري».

وأشار تاديتش إلى أن الفريق تعلم كثيراً من مباراة الوصل، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في مثل هذه المباريات، وقال: «كرة القدم تعتمد على التركيز حتى آخر ثانية، ونحن عملنا خلال التدريبات الأخيرة على معالجة الأخطاء، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، حتى نكون أكثر جاهزية في مواجهة الشارقة».

وتابع: «طموحات الوحدة هذا الموسم لا تقتصر على بطولة واحدة فقط، فنحن ننافس على جميع الجبهات، إذ نركز حالياً على الدوري، لكن في الوقت نفسه لدينا دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس رئيس الدولة، حيث إن هذه البطولات تتطلب جهداً مضاعفاً وتركيزاً عالياً، ونحن كلاعبين مستعدون لتحمل هذه المسؤولية».

وأكد تاديتش أهمية دور جماهير الوحدة في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الدعم الجماهيري يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً داخل الملعب، وقال: «جماهير (العنابي) عنصر أساسي في نجاح الفريق، ووجودهم في المدرجات يصنع الفارق ويحفزنا لتقديم أفضل ما لدينا، ونعدهم بأن نبذل كل جهد ممكن، وأن نقاتل من أجل تحقيق الفوز وإسعادهم».

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الوحدة سيقاتل حتى النهاية في هذه المباراة، قائلاً: «نعرف أن المواجهة لن تكون سهلة، لكننا نثق بأنفسنا وبقدراتنا كلاعبين، وسندخل اللقاء بروح عالية وعزيمة قوية من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة مشوارنا بثبات في الدوري».

