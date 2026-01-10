مورايس: هدفي الفوز على الوحدة

شدد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، على ضرورة تحقيق الفوز على فريقه السابق الوحدة في المباراة المرتقبة اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، لرفع رصيد «الملك» على لائحة البطولة والاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة لاسيما أن الفريق يحتل المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هدفي الحالي هو فوز الشارقة على الوحدة، وتقديم مستوى يتواكب مع حجم العمل والاستعداد الذي قمنا به في الفترة الماضية».

وعمّا إذا كان نادي الشارقة يخطط لاستقطاب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف دعم الفريق في الدور الثاني للدوري، قال مورايس: «إن فترة الانتقالات تُعد خطة النادي وليست خطتي الشخصية»، موضحاً: «النادي يعمل، والجميع يعمل، وعندما يحين الوقت سيتم الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بخطة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية». وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية للاعبين اعتباراً من يوم 13 الجاري، وتستمر حتى التاسع من نوفمبر المقبل، إذ تسعى الأندية خلالها إلى دعم صفوفها بلاعبين جدد.