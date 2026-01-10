«الأبيض الأولمبي» يتحدى اليابان في نهائيات آسيا

يخوض المنتخب الأولمبي عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم، على استاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مواجهة قوية أمام نظيره الياباني «حامل اللقب»، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة حالياً في السعودية.

ويأمل المنتخب تحقيق فوزه الثاني على التوالي وحصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب الياباني، إذ تُعد المباراة تحدياً قوياً للفريق، علماً أن المنتخب الأولمبي سيختتم مشواره في هذا الدور بلقاء نظيره السوري الثلاثاء المقبل. وفي المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب القطري نظيره السوري اليوم أيضاً.

ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على الأبيض الأولمبي، بعد فوزه في الجولة الأولى على سورية بخمسة أهداف دون رد.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة.

ويخوض المنتخب المباراة بروح معنوية عالية بعد أن بدأ مشواره بفوز ثمين على المنتخب القطري بهدفين دون ردّ سجلهما علي المعمري وجونيور نداي، مقدماً أداءً قوياً خصوصاً في الشوط الأول الذي أهدر خلاله فرصاً عدة، لكنه فرض سيطرته على مجريات اللعب واستحق الفوز بجدارة.

وشهدت مباراة المنتخب أمام قطر تألقاً لافتاً للحارس خالد توحيد، الذي تصدى لركلة جزاء في بداية اللقاء.

ويتوقع أن يدفع مدرب المنتخب، الأوروغوياني مارسيلو برولي، بالتشكيلة نفسها التي خاضت مواجهة قطر.

برولي: أثق بقدرات اللاعبين

قال مدرب المنتخب الأولمبي، الأوروغوياني مارسيلو برولي، إنه يدرك صعوبة المهمة أمام منتخب قوي مثل اليابان حامل اللقب، لكنه في الوقت نفسه يثق بقدرات لاعبيه خلال المواجهة التي ستجمع المنتخبين اليوم على استاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

وأضاف برولي خلال المؤتمر الصحافي: «أثق بقدرات لاعبي المنتخب على تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظنا في التأهل إلى الدور المقبل».

وتابع: «هدفنا تقديم أداء منظم وقوي داخل الملعب، والالتزام بالخطة الفنية طوال المباراة، من أجل الظهور بالمستوى الذي يليق بالمنتخب».