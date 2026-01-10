مهند علي: الدوري الإماراتي قوي ومتطور تنظيمياً وتنافسياً

وصف لاعب منتخب العراق ونادي دبا، مهند علي «ميمي»، دوري أدنوك للمحترفين بأنه «قوي ومتطور تنظيمياً وتنافسياً، وأحد الدوريات المتقدمة آسيوياً وعربياً»، مشيراً إلى أنه تأقلم سريعاً مع أجوائه، ويشعر بالارتياح للعب في صفوف «النواخذة».

وأعرب مهند علي عن سعادته الكبيرة بفوز دبا على ضيفه خورفكان، أول من أمس، بهدفٍ نظيف في الجولة الـ12، الذي قاد الفريق لمغادرة المركزين الأخيرين في ترتيب فرق البطولة برصيد تسع نقاط، والاقتراب من المنطقة الدافئة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا ثلاث نقاط ثمينة في وقت مهم من المسابقة، وهو الفوز الثاني على التوالي الذي يحققه الفريق في الدوري بعد الانتصار المهم على البطائح، ومن المؤكد أن ذلك يمنح الفريق دافعاً معنوياً وفنياً جيداً للمباريات المقبلة، وسنقدم كل ما لدينا من إمكانات لتحقيق أفضل النتائج ومواصلة النتائج الإيجابية».

وأكد مهند علي أن تسجيله ستة أهداف، والمساهمة في صناعة أهداف أخرى مع زملائه، يمثل مكسباً فنياً للفريق، وكذلك إضافة لمسيرته الكروية، معرباً عن طموحه لتقديم المزيد في المباريات المقبلة، وشدد على أن دعم جمهور دبا يُعد العامل الأساسي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

ووصف المباراة المقبلة لفريق دبا أمام شباب الأهلي، والمقررة في 19 الشهر الجاري، بأنها مهمة، وقال: «إن الفريق يدرك أهميتها وقيمة المنافس، ويطمح إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية»، مشيراً إلى أن «الفريق سيواصل استعداداته لجميع المباريات بشكل جيد».

وأكد أن نادي دبا يتمتع ببيئة رياضية جيدة، وأنه راضٍ عما يقدمه، ويتمنّى أن يحقق موسماً مميزاً مع «النواخذة» وإسعاد جماهير الفريق.

وكان مهند علي قد انضم إلى صفوف دبا مطلع الموسم الحالي، وأسهم معه في التأهل إلى دور الثمانية من كأس رئيس الدولة، وقدم مستويات مميزة، حيث خاض مع «النواخذة» تسع مباريات أساسياً، مسجلاً تقييماً ممتازاً كمهاجم في أغلب المباريات التي شارك فيها.

وتبلغ نسبة تسديداته الدقيقة على المرمى قرابة 50%، وفقاً للمواقع الرياضية المختصة بنشر الإحصاءات، خصوصاً داخل منطقة الست ياردات، لما يتمتع به من تمركز صحيح وقدرة على التسديد بجودة فنية عالية نحو المرمى.

مهند علي:

. الفوز على البطائح وخورفكان دافع معنوي وفني جيد للمباريات المقبلة.