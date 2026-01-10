6 مشاهد فنية وراء تعادل الوصل وكلباء.. أبرزها الانضباط الدفاعي

قدّم فريقا كلباء والوصل مباراة رفيعة المستوى، تميّزت بالانضباط التكتيكي العالي، خصوصاً من جانب أصحاب الأرض، بينما لم يقدم «الإمبراطور» أفضل مستوياته مقارنة بالجولات الماضية، وذلك في مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل 2-2، الأربعاء الماضي، ليصبح رصيد كلباء 16 نقطة في المركز السابع، بينما وصل رصيد الوصل إلى 22 نقطة في المركز الرابع. «الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد الفنية في المباراة.

واقعية رازوفيتش

أدرك مدرب كلباء الصربي، رازوفيتش، أن مواجهة الوصل تتطلب واقعية عالية نظراً للفارق في الإمكانات الفنية وطموح الفريق الضيف والمركز المتقدم الذي يحتله، إضافة إلى اعتبارات فنية أخرى.

وقام برسم خطة تعتمد على الحذر من خطورة لاعبي الوصل، ومباغتة الفريق الضيف بأسلوب تكتيكي مفاجئ.

تعادلات إيجابية

يُعد تعادل كلباء مع الوصل الرابع على ملعبه مع الفرق المتقدمة المنافسة على لقب الدوري، بعد تعادلات سابقة مع شباب الأهلي والوحدة والجزيرة، وهو ما يعكس قدرة مستدامة للنمور على مواجهة الفرق ذات الإمكانات الفنية الأعلى.

أسلوب تكتيكي مميز

خاض فريق كلباء المباراة بأسلوب تكتيكي مميز عبر خطة (5-4-1) الدفاعية المغلقة، مع الاعتماد على الكرات الثابتة.

وعلى الرغم من ذلك، نجح الفريق في شن هجمات عديدة على مرمى الوصل، وسجل هدفين بعد تأخره في النتيجة مرتين، وكان الأخطر في هجماته، وكان بإمكانه تسجيل أهداف أكثر.

أداء الوصل

لم يتمكن الوصل من تكرار المستوى الفني العالي الذي قدمه أمام فرق أخرى، ومنها الوحدة في الجولة الماضية، إذ لم يستفد من نسبة الاستحواذ التي بلغت نحو 64%، كما فشل في اختراق دفاع كلباء المنظم، وافتقد الفريق للمسة الأخيرة الحاسمة أمام المرمى.

شهريار وخيمينيز

تميّز من جانب الوصل لاعبه نيكولاس خيمينيز، الذي أسهم في صناعة هدف وشكل ضغطاً كبيراً في هجمات فريقه أمام مرمى أصحاب الأرض. في المقابل، ظهر لاعب كلباء الإيراني، شهريار، كأفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله هدفين ثمينين على الرغم من مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

مستويات تصاعدية

شهدت المباراة مستوى فنياً مميزاً من ثلاثي كلباء: وليد راشد، الألباني اليفودا، والبلجيكي من أصل إيراني، سامان قدوس، بعد نجاح المدرب رازوفيتش في توظيفهم بشكل دقيق، ما جعلهم من بين أفضل لاعبي الفريقين.

ويُعد هذا المستوى تصاعدياً لهؤلاء اللاعبين منذ 3-4 مباريات ماضية.