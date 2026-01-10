«الأفيال» و«النسور الممتازة» يقفان في طريق مصر والجزائر نحو كأس إفريقيا

يقف المنتخبان النيجيري والعاجي حامل اللقب اليوم في طريق الجزائر ومصر نحو الدور نصف النهائي للنسخة الـ35 من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في المغرب.

يمنّي منتخب «ثعالب الصحراء» النفس بمواصلة مشواره المثالي في المسابقة القارية بفوز خامس توالياً وبلوغ دور الأربعة للمرة الثانية في النسخ الأربع الأخيرة، لكن يتعين عليه تخطي «النسور الممتازة» الطامحة إلى نصف النهائي الثاني توالياً بفوز خامس توالياً أيضاً.

وتدخل الجزائر مواجهتها لنيجيريا اليوم (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) وهي متفوقة في المباريات الأربع الأخيرة. تجاوز «ثعالب الصحراء» نكسة النسختين الأخيرتين عندما خرجوا خالي الوفاض ومن دون أي انتصار، ولم يتركوا شيئاً للمصادفة هذه المرة، إذ بلغوا ربع النهائي بفضل أربعة انتصارات متتالية.

وواجه الجزائر بقيادة النجم رياض محرز صعوبة في تخطي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي، حيث احتاجوا إلى هدف قاتل في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني للتأهل، لكن مستواهم في البطولة أسهم في سلسلة من 11 انتصاراً في آخر 14 مباراة دولية (تعادلان وخسارة واحدة).

وتأمل الجزائر مواصلة هذه السلسلة في مراكش، حيث تخوض أول مباراة خارج الرباط في هذه النسخة، وهو تغيير قد يكون غير مناسب بالنظر إلى أن «الخضر» خرجوا من هذا الدور في أربع من آخر ست مشاركات لهم في الأدوار الإقصائية للبطولة. وقال مدرب الجزائر البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش «سنستعد بطريقتنا المعتادة وسنسعى إلى اللعب بالشراسة اللازمة ضد المنتخبات المرشحة للفوز مثل نيجيريا». أما نيجيريا، فكانت مهمتها أسهل بكثير بعدما اكتسحت موزمبيق برباعية نظيفة، مواصلة سجلها المميز في ثمن النهائي الذي قادها إلى نصف النهائي في 16 مناسبة، وهو رقم قياسي.

اختبار حقيقي للفراعنة

يتواجه اثنان من كبار القارة في ربع نهائي مثير، حيث تتحدى مصر، أكثر المنتخبات تتويجاً في تاريخ البطولة (سبعة ألقاب)، ساحل العاج حاملة اللقب، في أول اختبار حقيقي لـ«الفراعنة»، وذلك في (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات).

رغم أنها كانت المرشحة الأبرز قبل اللقاء، احتاجت مصر بقيادة محمد صلاح إلى شوطين إضافيين لتتجاوز عقبة بنين المتواضعة 3-1 (الوقت الأصلي 1-1) في ثمن النهائي، في أداء جديد غير مقنع من الفراعنة.

وكان المدرب حسام حسن وعد بتحسن الأداء في الأدوار الإقصائية، لكن مصر التي لم تخسر منذ 14 مباراة أمام منتخبات إفريقية (12 فوزاً، تعادلان)، تثبت قدرتها على تحقيق النتائج في الظروف الصعبة.

ومع خمسة انتصارات متتالية في ربع نهائي البطولة، قد يكون هذا اللقاء فرصة لاستعادة إيقاعها.

أما منتخب «الأفيال» فقدم واحدة من أفضل العروض في ثمن النهائي باكتساحه بوركينا فاسو 3-0 مواصلة حملة التتويج بلقبها الثاني توالياً، والرابع في تاريخها.

وستكون مواجهة اليوم ثأرية بالنسبة لساحل العاج التي خسرت مبارياتها الأربع الأخيرة بينها مرتان بركلات الترجيح في نهائي نسخة 2006 في مصر بعدما تغلبت عليها في دور المجموعات (3-1)، وثمن نهائي نسخة 2022 في الكاميرون بعدما سحقتها 4-1 في نصف نهائي نسخة غانا 2008.