مدرب بني ياس يحذّر لاعب المنتخب الروماني شوت قبل الانتقال إلى العين

حذّر مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، مواطنه لاعب وسط فريق «إف سي إس بي»، الدولي أدريان شوت، الذي يستعد للانتقال إلى صفوف فريق العين خلال الساعات المقبلة لتعزيز كتيبة «الزعيم»، من أنه سيواجه منافسة شرسة على مركز أساسي في تشكيلة العين.

وقال إيسايلا في تصريحات لصحيفة «برو سبورت» الرومانية: «إذا تمت الصفقة، فسيواجه شوت منافسة شرسة، سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب.. شوت لاعب قيّم، ويمكنه أن يفرض نفسه، لكنه سيواجه صعوبات في اللعب أساسياً».

وأكد المدرب القيمة الكبيرة لفريق العين، وقال: «العين فريق قوي، وإمكاناته عالية، وليس من قبيل المصادفة أنه يحتل المركز الأول في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين».

وأبدى مدرب بني ياس قناعته بأن أدريان شوت لن يخسر مكانه في المنتخب الوطني الروماني بانتقاله إلى دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «لا مجال للشك في انضمامه إلى المنتخب، ففي الموسم الماضي كان لدينا أندريه بوركا في الفريق، وقد استدعاه ميرسيا لوسيسكو».

وذكرت صحيفة «برو سبورت» في تقريرها أن أدريان شوت (26 عاماً) تفصله خطوة واحدة عن الانتقال إلى الدوري الإماراتي، وأن اللاعب غادر بالفعل معسكر الفريق التدريبي في أنطاليا متوجهاً إلى الإمارات، حيث من المقرر أن يخضع للفحص الطبي ويوقّع العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن «نادي العين يمتلك فريقاً تبلغ قيمته 32 مليون يورو، ويُعدّ المغربي سفيان رحيمي أغلى لاعبيه، وأن النادي فاز ببطولة الدوري 14 مرة، كان آخرها في عام 2022».

من جهته، كشف مالك نادي «إف سي إس بي» جيجي بيكالي، في حديثه لقناة «ديجي سبورت» الرومانية، عن سبب اتخاذ أدريان شوت لهذا القرار، ولماذا لم يعارض رحيله، موضحاً أن «اللاعب لم يعد يرغب في البقاء مع الفريق، ولم يعد سعيداً في رومانيا، وأنه ربما يتقاضى راتباً كبيراً في الإمارات».

وأضاف: «في رومانيا كان يتقاضى 20 ألفاً شهرياً، بينما في الإمارات سيتقاضى مليوناً سنوياً.. لقد أراد الرحيل، ولم يعد سعيداً.. ولو أردت الاحتفاظ به لأبقيته، إلا أنني الآن لا أستطيع قول المزيد».

