سعيد عتيق: 3 عوامل قادت شباب الأهلي لصدارة دوري السلة

كشف المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي لكرة السلة، سعيد عتيق، عن ثلاثة عوامل رئيسة، أبرزها بلوغ التجانس المطلوب، وعودة عدد من الغيابات، كانت كفيلة في قيادة «فرسان دبي» لعدم تلقي أي خسارة في مرحلة إياب الدور التمهيدي لبطولة الدوري، وانتزاع صدارة الترتيب العام، وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق أول من أمس، في لقاء القمة الذي جمعه أمام مضيفه الشارقة بنتيجة (93-68)، في الجولة الـ14 والختامية من هذا الدور، والتي شهدت أيضاً فوز البطائح على الوحدة (85-80).

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق عانى ضغط المشاركات، خصوصاً الخارجية، للموسم الماضي، وإنهاء موسمه أواخر يونيو الماضي بمشاركته في بطولة أبطال آسيا، ما انعكس خلال فترة الصيف القصيرة على عدم حصول (الفرسان) على فترة الإعداد لبلوغ الجهوزية المطلوبة لاستهلال موسمه الجديد، وبالتالي استثمار مرحلة الذهاب من تمهيدي بطولة الدوري في الارتقاء تدريجياً بعامل الانسجام، خصوصاً التعاقدات الجديدة مع المحترفين الأجانب».

وأضاف: «عودة اللاعبين الغائبين خصوصاً حامد عبداللطيف، وسعيد مبارك، وطلال سالم، كانت لها الأثر الكبير في مرحلة الإياب في استعادة الفريق لقوته على أرضية الملعب، وبالتالي عدم تلقي أي خسارة في سبع مباريات متتالية، كانت كفيلة في الجولة الختامية بانتزاع صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة».

وأوضح: «خضنا مباراة الشارقة بغيابات مؤثرة، أبرزها لاعب الارتكاز السنغالي حسان بوي، المقيد ضمن فئة المقيم، إلا أن عودة العناصر الأخرى كان من آثارها الحصول على مزيد من الخيارات على أرضية الملعب، ومنها على سبيل الذكر حامد عبداللطيف الذي سجل 19 نقطة، بجانب الدور الكبير الذي يلعبه على الدوام (عقل الفريق) صانع الألعاب سعيد مبارك، والدور الدفاعي القوي للاعبنا طلال سالم».

وعن العامل الثالث، قال عتيق: «الخبرات المتراكمة لعناصر الفريق من المشاركة الحالية لشباب الأهلي في (دوري سوبر غرب آسيا)، وقوة المباريات، أدت إلى التأثير الإيجابي في تطور معدلات الأداء محلياً، ومنها على سبيل الذكر مواصلة تألق الأميركي ديشاوندي واشنطن، الذي يخوض موسمه الثاني على التوالي مع الفريق، ويقدّم مستويات لافتة، ليس على صعيد الدوري المحلي فحسب، بل في حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة لأكثر من مباراة متتالية في (سوبر غرب آسيا)».

يُذكر أن شباب الأهلي أنهى منتصف نوفمبر الماضي مرحلة ذهاب الدور التمهيدي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن كل من النصر والشارقة، اللذين تشاركا الصدارة، وذلك بعد تلقي «فرسان دبي» في مرحلة الذهاب خسارتين أمام «العميد» و«الملك» في الجولتين الثالثة والسابعة بواقع (73-79) و(106-110)، قبل أن ينجح شباب الأهلي في مرحلة الإياب في تسجيل سبعة انتصارات متتالية، من ضمنها نجاحه في ردّ اعتباره من النصر في الجولة العاشرة بواقع (101-73)، وآخرها أمام الشارقة أول من أمس، كانت كفيلة بإنهائه الدور التمهيدي في الصدارة.