91 خيلاً تنافس على ألقاب السباق السادس في موسم مضمار «جبل علي»

تتجه أنظار عشاق رياضة الخيل، في الواحدة والنصف من ظهر اليوم، نحو فعاليات السباق السادس في الموسم الجديد لمضمار جبل علي، ويتضمن سبعة أشواط، خصص الأول منها للخيول العربية الأصيلة، يقابلها ستة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، يرعاها عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في الدولة، بإجمالي جوائز تبلغ 580 ألف درهم، ينافس على ألقابها 91 من خيرة الخيول المحلية والدولية.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 من الخيول العربية الأصيلة، بعمر أربع سنوات فما فوق، على لقب «كأس بورشه» وقيمة جوائزه تبلغ 50 ألف درهم، لتواصل الإثارة طريقها، إلى الشوط الخامس والرئيس «كأس الوصل» المصنف ضمن فئة «التكافؤ» بجوائز تبلغ 120 ألف درهم، واستقطب سبعة من خيرة جياد السرعة ومسافة 1000 متر رملي، يبرز منها الجواد «توالا» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، في ظهوره الأول للموسم الحالي، بعد أن حقق نتائج لافتة في موسمه الماضي، من ضمنها ثلاثة انتصارات جاء آخرها فبراير الماضي بتتويجه بلقب سباق مضمار أبوظبي، وإنما على مسافة أطول امتدت لـ1200 متر رملي.

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «إنديكيت» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، والذي يعود إلى مسافة 1000 متر على مضمار جبل علي، بعد أن حلّ نهاية نوفمبر الماضي، وصيفاً بفارض ضئيل (0.05 طول) في بطولة «الإمارات السبع» التي جرت ضمن احتفالية المضمار بـ«عيد الاتحاد».