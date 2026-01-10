بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة تنطلق اليوم

أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة الإمارات الوطنية السادسة للفنون القتالية المختلطة، المقرّر إقامتها اليوم وغداً في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمنطقة العين، في أولى محطات الموسم الرياضي الجديد، وذلك في ظل مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

من جهته، أكد مدير الإدارة الفنية في الاتحاد مبارك صالح المنهالي، أن «البطولة تمثّل محطة تقييم فنية أساسية مع بداية الموسم، تتيح للأجهزة الفنية للأندية والأكاديميات الوقوف على مستويات اللاعبين، ورصد التطور الذي تحقق خلال فترة الإعداد، تمهيداً لبناء قاعدة قوية للاستحقاقات المختلفة المقبلة». بدوره، قال اللاعب سيف الجنيبي من أكاديمية أدما، الذي ينافس في فئة الشباب: «إن بطولة الإمارات الوطنية تمثل محطة مهمة لنا كلاعبين مع بداية الموسم الجديد، حيث تتيح لنا اختبار جاهزيتنا، وقياس مستوى التطور الفني والبدني الذي عملنا عليه خلال الفترة الماضية، والمنافسة في أول بطولة للموسم تمنحنا دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لدينا، ووضع أهداف واضحة للمرحلة المقبلة، في ظل قوة المشاركين والمدارس الفنية المتنوّعة».