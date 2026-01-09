بتوجيهات أحمد بن محمد.. انطلاق سباقات كأس فزّاع للصقور بنسختها الثانية 12 يناير

بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ورئيس اتحاد الإمارات للصقور، تنطلق الاثنين، منافسات النسخة الثانية من كأس فزّاع لسباقات الصقور بالتلواح لمسافة 400 متر، وذلك في ميدان لهباب التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي.

وتأتي هذه النسخة امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى العام الماضي، والتي رسّخت مفاهيم جديدة للتميّز والريادة، وشهدت مشاركة واسعة ومستويات فنية متقدمة ونتائج مشرّفة، عكست حجم الشغف والاحترافية التي يتمتع بها الصقّارون.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة، إذ صُمم في الأصل تقديراً وامتناناً للدور الكبير والدعم المستمر الذي تحظى به رياضة الصقور من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تواصل البطولة في نسختها الثانية تسليط الضوء على الصقّارين المتميّزين، وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس على جوائزها القيّمة ومراكزها الأولى.

وكذلك تُقام ايضاً منافسات كأس فزّاع لفئة العامة (ملاك – مفتوح) يوم الإثنين المقبل، فيما تُقام منافسات فئة الشيوخ في السابع عشر من يناير الجاري من خلال 6 أشواط.

وتتأهل صقور فئة الفرخ (جير شاهين، جير تبع، بيور جير، قرموشة) الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولات فزاع للصيد بالصقور بالتلواح من أشواط الرمز والبرقع الذهبي، إضافة إلى صاحب المركز الأول في أشواط النقدي، للمنافسة على كأس فزّاع لسباقات الصقور، وذلك بإجمالي جوائز يبلغ 2,800,000 درهم. كما تتأهل صقور فئة الفرخ الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من أشواط كأس فزّاع لسباقات الصقور للمشاركة في الأشواط الختامية لكأس محمد بن راشد لسباقات الصقور.

من جانبه، عبّر الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور راشد بن مرخان، عن فخره بالمكتسبات التي حققتها هذه البطولة حديثة العهد، راسخة القيم والمعاني، مؤكداً أنها نجحت منذ نسختها الأولى في ترك بصمة واضحة في عالم سباقات الصقور على الصعيد الوطني.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من البطولة حظيت بحضور لافت وتواجد رفيع المستوى، حيث حرص سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على متابعة مستويات المشاركين من أرض الميدان، وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، في لفتة عكست قرب قيادتنا الرشيدة من الصقّارين، المنتمين إلى واحدة من أهم الرياضات المرتبطة بتاريخنا وهويتنا الوطنية.

وأضاف بن مرخان أن اتحاد الإمارات للصقور نشر قائمة الشروط والأحكام والمعلومات الخاصة بالحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، تأكيداً على حرص الاتحاد على توفير التفاصيل المرتبطة بالبطولات التي تُقام تحت مظلته على مدار العام، وإيصال المعلومة من مصدرها الرسمي بالصورة الصحيحة وفي الوقت المناسب، بما يضمن اطلاع جميع المشاركين والمعنيين على آخر التحديثات.