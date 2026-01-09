مباراتان في افتتاح كأس دبي الفضية للبولو.. وهدايا للجمهور

تنطلق غداً السبت منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو، بمباراتين على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي.

وتجمع المباراة الأولى بين فريقي «بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش و«ذئاب» دبي بقيادة حبتور الحبتور، بينما تشهد المباراة الثانية مواجهة بين فريقي الامارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق المنافسات، وتخصيص جوائز مالية وهدايا للجمهور، وتنظيم فقرات استعراضية في حفل الافتتاح.