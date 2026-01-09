الشاذلي: شخصية العين صنعت الفارق أمام الظفرة

أكّد لاعب العين وصاحب هدف الفوز على الظفرة، الفرنسي نسيم الشاذلي، أن فريقه أظهر شخصية قوية خلال المباراة التي جمعته مع الظفرة، أمس، في الجولة الـ12 من دوري المحترفين، وانتهت بفوز العين 2-1، مشيراً إلى أن الفوز لم يكن سهلاً بعد التأخر في النتيجة، لكنه جاء نتيجة شخصية العين القوية التي صنعت الفارق في الشوط الثاني.

ورفع العين رصيده إلى النقطة 30، معززاً صدارته في جدول الترتيب.

وقال الشاذلي في تصريحات صحافية عقب المباراة: «كانت مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، تأخرنا في النتيجة، لكننا لم نستسلم وأظهرنا شخصية الفريق الحقيقية، الأهم أننا نجحنا في العودة وحصد النقاط الثلاث، وهذا ما كنا نبحث عنه».

وأضاف: «قدمنا أداء جيداً في الشوط الأول، وصنعنا بعض الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل، وفي الشوط الثاني تغيّر كل شيء، بعد أن أكد لنا المدرب في غرفة الملابس ضرورة القتال حتى النهاية، لأن النقاط الثلاث لا تُحسم في الشوط الأول».

وعانى الزعيم قبل اقتناص النقاط الثلاث، بعدما أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف من ضربة جزاء مبكرة حصلوا عليها إثر تعرّض لاعبهم محمد الخلوي للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليترجمها البرازيلي جوبسون سوزا بنجاح إلى هدف عند الدقيقة 16، نفذها على طريقة «بانينكا».

ودخل العين الحصة الثانية بوضعية أفضل، إذ تمكن لابا كودجو من متابعة كرة عرضية أرسلها بلاسيوس، وحوّلها داخل المرمى «60»، وأهدى البديل نسيم الشاذلي، العين هدف الفوز، بعد متابعة لكرة مرتدة من القائم أكملها بسهولة في المرمى «82».

من جانبه، قال مدرب الظفرة، زيليكو بيتروفيتش، إن لاعبيه يستحقون التحية على المستوى الذي قدموه أمام العين، لافتاً إلى أن فريقه خسر أمام العين بسبب أخطاء بسيطة على حد قوله.

وأضاف: «أنا سعيد بالنقاط الـ15 التي حصلنا عليها حتى الآن، الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو البقاء في الدوري، كان من الممكن أن نحقق على الأقل التعادل لولا الأخطاء البسيطة».