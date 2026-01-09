بوشيتش: الفوز على عجمان أبقى الجزيرة في المنافسة

أبدى مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على عجمان بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، مبيناً أن هذا الانتصار أسهم في استمرار «فخر أبوظبي» ضمن الأندية المنافسة في المربع الذهبي.

وقال بوشيتش في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «الفوز يمنحنا فرصة الاستمرار في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، ولهذا كان هذا الانتصار مهماً للغاية»، وتابع: «أعتقد أننا سيطرنا على المباراة منذ الدقائق الأولى، ونجحنا في تسجيل هدفين جميلين، كما سنحت لنا العديد من الفرص لزيادة الغلة التهديفية».

وواصل: «التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل في نهاية الشوط الأول يُعدّ نتيجة رائعة، وأرى أنها جاءت بفضل التنظيم الجيد والانضباط والالتزام الكبير، إلى جانب تقديم كرة قدم جيدة ومجهود عالٍ من جميع اللاعبين».

وتابع: «في الشوط الثاني كان التحدي هو الحفاظ على التركيز والانضباط، ومواصلة اللعب بالجودة نفسها دون استقبال أهداف، خصوصاً أن كثيراً من الفِرَق قد تفقد تركيزها في مثل هذه الظروف، لكننا تعاملنا مع الشوط الثاني بشكل جيد»، وسجّل أهداف الجزيرة كلٌ من محمد ربيع، ونبيل فقير (هدفان)، وارتفع رصيد الجزيرة إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد عجمان عند 13 نقطة في المركز التاسع.