بانايت: أهالي مدينة دبا أسهموا في الفوز على خورفكان

وصف مدرب دبا، الروماني ماريوس بانايت، فوز فريقه على خورفكان بهدف دون مقابل، بأنه نتاج عمل جماعي شارك فيه الجميع، ولم يقتصر على اللاعبين فقط، بل شمل دعم الإدارة والجمهور وأهالي مدينة دبا، معرباً عن سعادته بوصول الفريق إلى النقطة التاسعة، واحتلاله المركز الـ12، في حين تجمّد رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز الـ10.

وقال بانايت في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «الفوز تحقق بجهود كبيرة بذلها اللاعبون، وهو مهم جداً، كونه الانتصار الثاني على التوالي، كنا على يقين بتحقيقه، واللاعبون التزموا بالتوجيهات الفنية، خصوصاً بين شوطي المباراة، وتم تنفيذها بدقة عالية. أجرينا تغييرات في وقت صعب، إلا أن اللاعبين كانوا مميّزين، ويمكن وصف هذا الفوز بأنه أكثر من ثلاث نقاط».

وأضاف: «الانتصار يُمثّل إنجازاً على صعيد كسب الثقة بين جميع عناصر الفريق، وسيمنحنا راحة أكبر للإعداد للمراحل المقبلة».

من جانبه، أكّد مدرب خورفكان، حسن العبدولي، أن فريقه قدّم أداءً جيداً، لكنه لم يوفق في الخروج بنتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن دبا استغل إحدى الهجمات وسجل منها هدف الفوز.

وقال: «سنعمل على تحليل المباراة ومعالجة الأخطاء، قبل المواجهة المهمة أمام النصر في الجولة المقبلة».