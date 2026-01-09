البستكي يظفر بـ «كأس جميلتي» في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

فاز الفارس عبدالله عبدالرحمن البستكي بلقب «كأس جميلتي» لمسافة 120 كيلومتراً، ضمن مهرجان محمد بن راشد للقدرة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 181 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الدولة.

ونال البستكي اللقب بعدما فاز بالمركز الأول على صهوة الفرس «بوليو ماركان»، المملوكة لإسطبلات «إم أر إم»، حيث جاء في المركز التاسع في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً بزمن قدره 1:27:15 ساعة، وتقدّم إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بزمن قدره 2:51:31 ساعة، وواصل تقدمه في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بحصوله على المركز الخامس بزمن قدره 3:51:40 ساعات، قبل أن يقفز إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 4:26:15 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس محمد صالح العطاس، على صهوة الفرس «رو شي ستار»، المملوكة لإسطبلات «الوثبة»، بزمن إجمالي قدره 4:26:26 ساعات، وحصل الفارس سيف أحمد المزروعي على المركز الثالث، على صهوة الفرس «بوليو أهنو» المملوكة لإسطبلات «إم أر إم»، مسجلاً زمناً قدره 4:26:29 ساعات.