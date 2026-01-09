«ساعة الحقيقة» لمنتخب المغرب تدق أمام الكاميرون اليوم

بإمكان ⁠المغرب المضيف أن يتوقع أول اختبار حقيقي لقدرته على الفوز بكأس الأمم الإفريقية لكرة ‌القدم، عندما يواجه الكاميرون العنيدة بدور الثمانية، اليوم، في الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

ولم يواجه المنتخب المغربي، المصنف الأول، صعوبة في دور المجموعات من البطولة، حيث احتل المركز الأول في الترتيب، ولا في مباراته في دور الـ16 ضد تنزانيا، الأحد الماضي.

ومع ذلك، لم يقدم المغرب سوى أداء مقنع لمرة واحدة، عندما تغلب على زامبيا في آخر مبارياته في دور المجموعات، وسيكون عليه تحقيق تحسن ملحوظ أمام الكاميرون في الرباط، إذا أراد التقدم نحو هدف الفوز بأول لقب قاري له منذ 50 عاماً.

وكان المنتخب المضيف المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة قبل انطلاقها، لكنه بدا متوتراً وقلقاً في بعض الأحيان، إذ شعر بضغط شديد، وسيكون حذراً من التهديد الذي يُمثّله منتخب الكاميرون.

وقال ديفيد باجو مدرب الكاميرون «سنحاول إرباكهم»، ​متعهداً بمباراة بدنية قوية.

من جانبه، يطمح إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، إلى مواصلة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في النسخة الحالية، بعدما تمكّن من التسجيل في جميع المباريات الأربع التي لعبها الفريق بهذه النسخة، محققاً رقماً غير مسبوق في تاريخ منتخب بلاده بالبطولة.

وتناوب دياز مع زميله أيوب الكعبي، نجم أولمبياكوس اليوناني، على تسجيل أهداف المنتخب المغربي السبعة في النسخة الحالية للبطولة، حيث يتربع نجم ريال مدريد الإسباني على صدارة هدافي تلك النسخة برصيد أربعة أهداف، بينما تقاسم الكعبي المركز الثاني بتلك القائمة مع عدد من اللاعبين الآخرين، برصيد ثلاثة أهداف.

ورغم الانتقادات التي طالت أداء لاعبي المغرب أمام تنزانيا، فإن المدير الفني للفريق، وليد الركراكي، صرّح عقب المباراة بأن «هدفاً واحداً يكفيني للتأهل، أنا أبحث عن النتيجة قبل المستوى، لأننا نعلم أننا سنعاني في هذه البطولة».

وستكون المباراة واحدة من أبرز مباريات دور الثمانية، حيث يلتقي ​منتخب الجزائر مع نيجيريا، غداً، كما أن مباراة مصر ضد حامل اللقب ساحل العاج في وقت لاحق من اليوم نفسه مرتقبة بشدة.

ومن المتوقع أن يتأهل منتخب السنغال فقط، الذي سيواجه مالي في دور الثمانية في طنجة اليوم أيضاً، بسهولة إلى الدور قبل النهائي في مواجهة منافس وصل إلى المراحل الأخيرة من البطولة من دون الفوز بأي مباراة.

وتعادل منتخب مالي في أربع مباريات متتالية في ​نسخة المغرب، وتأهل بركلات ​الترجيح على حساب تونس في دور الـ16 رغم لعبه بـ10 لاعبين معظم المباراة، ولا يُتوقع أن تكون روحهم القتالية كافية للصمود أمام هجوم السنغال الذي سجل ‍10 أهداف في البطولة.

الجزائر ونيجيريا هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بجميع مبارياتهما الأربع في المغرب، وقد أظهرا مؤشرات قوية في قدرتهما على الفوز باللقب.

كما كان منتخب ساحل العاج في حالة رائعة في دور الـ16، إذ اكتسح بوركينا فاسو 3-صفر، الثلاثاء الماضي، وهو على وشك إعادة ‍إشعال المنافسة في كأس الأمم الإفريقية مع مصر، التي تتطلع إلى منح نجمها محمد صلاح النجاح الدولي إلى جانب إنجازاته العديدة على مستوى الأندية مع ليفربول الإنجليزي.

وقال إميرس فاي مدرب ساحل العاج «سنحاول ببساطة فرض إيقاعنا (في اللعب) على مصر».

ويتأهل الفائزون في دور الثمانية إلى الدور قبل النهائي، الذي سيُقام في الرباط وطنجة، في ‍14 يناير الجاري.