مشجع بريطاني يعشق نادي الوحدة لتشابه ألوانه مع أستون فيلا

أكّد المشجع البريطاني، المعروف باسم وولفي، المقيم في أبوظبي منذ 12 عاماً، أنه من أبرز المتابعين لنادي الوحدة، مشيراً إلى أنه يعشق الفريق، ويتابع جميع مبارياته داخل العاصمة وخارجها، ويعدّ نفسه جزءاً من جماهير «العنابي» التي لا تتوقف عن مؤازرة الفريق في كل الظروف.

وقال وولفي لـ«الإمارات اليوم» إنه اختار تشجيع الوحدة منذ اللحظة الأولى التي مرّ فيها بجوار استاد النادي، حيث لفتته ألوانه التي تشبه إلى حد كبير ألوان ناديه المفضل في إنجلترا، أستون فيلا، مضيفاً أن هذا الموقف البسيط كان بداية قصة حب طويلة مع الفريق الإماراتي العريق.

وأوضح وولفي أن متابعته لدوري أدنوك للمحترفين تمتد لسنوات طويلة، وأنه يرى أن الموسم الحالي من أكثر المواسم إثارة وتنافساً في السنوات الأخيرة، مشيداً بالمستوى الكبير الذي يقدمه العين هذا الموسم، ومشيراً إلى أن شباب الأهلي رغم بعض الصعوبات فإنه سيظل من أقوى المنافسين، بفضل خبرته وقيمته الفنية.

وأضاف أن نادي الوصل بما يمتلكه من جماهير كبيرة، وأجواء خاصة في استاد زعبيل، يظل رقماً صعباً في البطولة، مؤكداً أن المنافسة على اللقب ستكون مشتعلة حتى الأسابيع الأخيرة في البطولة، وأن اللقب قد يعود إلى أبوظبي عن طريق الوحدة.

وقال المشجع البريطاني، إن الدوري الإماراتي يتطور بشكل ملحوظ عاماً بعد عام، سواء من حيث التنظيم أو الحضور الجماهيري أو جودة اللاعبين، مشدداً على أن «الوقت مثالي الآن للجماهير من أجل دعم أنديتها المحلية»، ودعا الجميع إلى التوجه إلى الملاعب، ومساندة فِرَقهم، لما في ذلك من دور مهم في تعزيز الحماسة والروح الرياضية.

وأشار وولفي إلى أنه يدير حسابات على «يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك»، وينشر من خلالها محتوى متنوعاً عن كرة القدم الإماراتية وحياة المشجعين، بهدف نقل صورة إيجابية عن الرياضة في الدولة.

وأكّد أنه فخور بانتمائه لنادي الوحدة وبما يقدمه الفريق من أداء هذا الموسم، مثنياً على حارس المرمى محمد الشامسي الذي وصفه بـ«الأسطورة والرمز الكبير»، كما أشاد باللاعبين إسماعيل مطر وسيباستيان تيغالي، معتبراً إياهما من أفضل اللاعبين الذين مرّوا بتاريخ النادي.

واختتم وولفي تصريحاته بتأكيد أن شغفه بكرة القدم الإماراتية لا يقل عن شغف أي مشجع محلي، وأنه سيواصل دعم الفريق في كل المباريات المقبلة، آملاً أن يكون هذا الموسم بداية عودة البطولات إلى خزائن نادي الوحدة.