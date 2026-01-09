«ميدان» يستضيف الأمسية السابعة في «كرنفال سباقات دبي»

يستضيف مضمار ميدان العالمي، اليوم، الأمسية السابعة من الموسم الجديد لـ«كرنفال سباقات دبي»، وينظمها نادي دبي لسباق الخيل، وتتضمن تسعة أشواط ترعاها «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز تبلغ مليونين و65 ألف درهم، وينافس على ألقابها 122 من خيرة الجياد المحلية والدولية.

وتُستهَل الأمسية، الساعة 5.30 عصراً، بالشوط الافتتاحي «دي بي وورلد ديجيتال تكنولوجي» لمسافة 1900 متر عشبي، المخصص لخيول فئة «التكافؤ»، بجوائز تبلغ 190 ألف درهم، مستقطباً 16 جواداً.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط السادس والرئيس للأمسية، بانطلاق بطولة «لورد نورث» المخصصة لخيول فئة «التكافؤ»، بجوائز يبلغ إجماليها 350 ألف درهم، وينافس على لقبها 12 من أقوى خيول مسافة 1800 متر، يبرز منها الجواد الأعلى تصنيفاً «مونيمانتيل» المملوك لـ«إسطبلات غرغار»، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، والطامح لانتصاره المحلي الأول، بعد مشاركات ناجحة في السباقات البريطانية والدولية.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «أرابيان ستوري» بشعار فريق «غودولفين» العالمي، وإشراف العالمي سعيد بن سرور، والفائز، يونيو الماضي، بلقب سباق «بريتانيا ستيكس»، ضمن سباقات «مهرجان رويال آسكوت» البريطاني العريق.

كما يعوّل فريق «غودولفين» على الجواد «موثيكومب»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في ظهور ثاني للجواد على مضمار «ميدان»، بعد أن حلّ ثالثاً، في ديسمبر الماضي، بسباق «نخلة جميرا» الذي امتد على المسافة ذاتها.

وتبرز ضمن قائمة الخيول الدولية المنافسة على لقب الشوط الرئيس، الجواد «فورت جورج» المملوك للسيدة فيترياني هاي، وبإشراف المدرب إي دي والكر، ولم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركاته، الصيف الماضي، بموسم السباقات البريطاني.

ثلاثي «غودولفين» ينشد لقب «الوصل ستيكس»

يدفع فريق «غودولفين» العالمي بثلاثة من خيرة جياده من عُمر ثلاث سنوات، للمنافسة على لقب بطولة «الوصل ستيكس»، التي تجري في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر عشبي، وبجوائز يبلغ إجماليها 300 ألف درهم.

ويسرج المدرب، شارلي آبلبي، كلاً من الجوادين «ووردس أوف تروث» و«ماكسيمايزد»، فيما يدفع المدرب الوطني، سعيد بن سرور، بالجواد «سورد ميكر»، وسط طموحات في مواصلة النجاحات التي حققتها جياد «الشعار الأزرق الملكي»، وتتويجها بلقب البطولة في ثلاث من النسخ الأربع الماضية.