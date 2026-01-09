كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تدشّن نسختها الـ 13

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن تنظيم منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها الـ13 لعام 2026، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري للبطولة الدولية، و18 يناير للبطولة المحلية، بقيمة إجمالية لجوائز البطولتين تبلغ مليون درهم.

وقالت الأكاديمية، في بيانها، أمس، إن البطولة الدولية ستشهد مشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم، من خلال خمس فئات تنافسية تُقام عبر 22 شوطاً، ما يسهم في استقطاب أفضل الخيول والفرسان الدوليين، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة إقليمية لرياضة قفز الحواجز ووجهة معتمدة ضمن أجندة البطولات الدولية، لافتة إلى أنها تُقام في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وتنظم الأكاديمية البطولة المحلية للسيدات في إطار التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية، مع التركيز على دعم الفارسات من خلال توفير بيئة تنافسية احترافية تتماشى مع المعايير الدولية، بما يسهم في صقل المواهب الوطنية وإعدادها للمشاركة في البطولات الكبرى.

وسيشهد حفل الافتتاح فقرات متنوّعة للاحتفاء بجهود دعم رياضة المرأة، في إطار رؤية إماراتية طموحة، وذلك بالإسطبلات الأميرية في أبوظبي.

وتأتي نسخة عام 2026 من البطولة، التي تُعد واحدة من أبرز بطولات قفز الحواجز على مستوى المنطقة، لتؤكد المكانة المتنامية للدولة، وأبوظبي تحديداً، وجهة عالمية لرياضة الفروسية، ومنصة رائدة لاستضافة البطولات الدولية وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

وأكدت الأكاديمية أن تنظيم البطولة يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين المرأة في المجال الرياضي، وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الفروسية، ودعم مسارات تطوير اللاعبات المحترفات.