سوزا: 4 فِرَق تمتلك حظوظ المنافسة على لقب الدوري

واصل فريق شباب الأهلي تألقه اللافت في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، عقب الفوز على البطائح برباعية نظيفة في الجولة الـ12، مؤكداً حضوره القوي في سباق المنافسة على اللقب، بعدما فرض إيقاعه في الجولات الأخيرة بسلسلة من العروض المقنعة والنتائج الإيجابية التي عكست الاستقرار الفني وارتفاع النسق الهجومي للفريق، ليعيد نفسه بقوة إلى دائرة الصراع للمنافسة على لقب الدوري.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدّم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن الوحدة، مع أفضلية مباراة مؤجلة أمام الوصل.

وشدّد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، على أن المواجهة المرتقبة أمام الوصل المقررة الأحد المقبل، لن تكون حاسمة في صراع المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، سواء لفريقه أو للمنافس، مؤكداً أنه لا توجد مباراة حاسمة في صراع الدوري، وأن المنافسة ستظل مستمرة بين أربعة فرق على أقل تقدير.

وقال سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «الدوري لا يعرف مباراة مفصلية واحدة، المنافسة ستبقى قائمة بين أربعة فرق على الأقل حتى الجولة الأخيرة».

وأضاف: «شباب الأهلي والعين والوحدة والوصل هي الأقرب للمنافسة، وربما يظهر الجزيرة كمنافس قوي في الأسابيع المقبلة، لما يمتلكه من عناصر مميزة ولاعبين على مستوى عالٍ، إلى جانب مدرب يمتلك إمكانات كبيرة».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن فريقه يقدّم مستويات ثابتة منذ انطلاقة الموسم، وأوضح: «حتى الجولة الـ12، لم نواجه فريقاً كان أفضل منا، بالأرقام نصنع في كل مباراة نحو 15 فرصة حقيقية للتسجيل، وهو رقم لا يحققه أي فريق آخر في الدوري حتى الآن».

وشدد سوزا على التطور اللافت الذي يشهده الدوري هذا الموسم والذي يصب في مصلحة المنافسة، مضيفاً أن «هناك فِرَقاً بلغت ذروة عطائها بشكل كبير، والجميع يسعى إلى الاستثمار واستقطاب لاعبين بمستوى عالٍ من أجل المنافسة على اللقب، وهو ما يجعل الدوري أكثر قوة وجاذبية للجماهير».

وعن الفارق بين أداء شباب الأهلي في الفترة الأخيرة وبدايات الموسم التي شهدت بعض التذبذب في النتائج، قال المدرب البرتغالي: «لا يوجد اختلاف في الأداء، وربما تأثرت النتائج في بعض الفترات لظروف لا أود الخوض في تفاصيلها، الأهم بالنسبة لنا هو العمل اليومي داخل الفريق، لدينا (لاعبون خارقون) يبذلون أقصى ما لديهم من أجل مصلحة الفريق، واليوم نرى ثمرة ذلك داخل الملعب».

وأشاد سوزا بفوز فريقه الأخير على البطائح برباعية نظيفة، معتبراً أنه يعكس الديناميكية والاستمرارية في الأداء.

وقال: «دخلنا المباراة بعقلية الفوز، سجلنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول، وأضفنا الهدف الرابع في الشوط الثاني، كانت السيطرة واضحة من البداية وحتى النهاية، وهذا أمر يدعو للفخر بالنسبة لي كمدرب».

