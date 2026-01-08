شباب الأهلي يهزم الشارقة وينتزع صدارة دوري السلة

حقق فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي فوزاً مستحقاً على مضيفه الشارقة جاء بنتيجة (93-68)، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ 14 والختامية في الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لمرحلة الرجال.

كما شهدت الجولة، عودة البطائح بانتصارٍ صعب من أمام مضيفه الوحدة جاء بفارق خمس نقاط وبنتيجة (85-80).

وحسم شباب الأهلي صدارة الترتيب العام برصيد 26 نقطة، فيما اختتم حامل اللقب الشارقة الدور التمهيدي بالمركز الثاني رصيد 25 نقطة، وتقدم البطائح موقتاً للمركز الثالث برصيد 24 نقطة.