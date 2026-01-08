لابا والشاذلي يمنحان العين فوزاً ثميناً على الظفرة

حقق العين، فوزا بشق الأنفس، 2-1، على حساب مضيفه الظفرة، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقدم الظفرة شوطاً أول مثالياً، أنهاه بالتقدم على حساب العين، بعدما نجح في استثمار ضربة جزاء مبكرة، تحصل عليها إثر تعرض لاعبه محمد الخلوي للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليترجمها البرازيلي جوبسون سوزا بنجاح إلى هدف عند الدقيقة 16، نفذه على طريقة «بانينكا».

وواصل فريق العين محاولاته الجادة في الشوط الثاني بحثًا عن تعديل النتيجة، وهدد مرمى الظفرة في أكثر من مناسبة، أبرزها فرصة محققة أهدرها من لابا كودجو، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء في مواجهة مباشرة مع المرمى، إلا أن تسديدته مرت بمحاذاة القائم.

وتمكن لابا كودجو، في مناسبة ثانية من هز الشباك، بعدما تابع كرة عرضية أرسلها بلاسيوس، وحولها داخل المرمى، قبل أن يتم اعتماد الهدف رسميًا عقب الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي أقرت بصحة الهدف «60».

وسجل البديل نسيم الشاذلي، هدف التقدم لمصلحة العين، بعد متابعة لكرة مرتدة من القائم أكملها بسهولة في المرمى «82».

وبتلك النتيجة يرفع العين رصيده إلى 30 نقطة مُغردا في الصدارة وبفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدة، الذي يلاقي الشارقة يوم السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، في حين تجمد رصيد الظفرة عند 15 نقطة في المركز الثامن.