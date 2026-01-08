الفارس عبدالله البستكي يتوج بلقب كأس "جميلتي" في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

تُوِّج الفارس عبدالله عبدالرحمن البستكي من إسطبلات "إم آر إم" بلقب سباق كأس جميلتي المخصص للفرسات لمسافة 120 كيلومتراً، ضمن منافسات النسخة الـ 19 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أُقيم اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 188 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتمكن البستكي من قطع مسافة السباق على صهوة "بوليو ماركان" بزمن قدره 4 ساعات و26 دقيقة و15 ثانية، محرزاً المركز الأول، فيما حل ثانياً الفارس محمد صالح العطاس من إسطبلات الوثبة على صهوة "رو شي ستار" بزمن بلغ 4 ساعات و26 دقيقة و26 ثانية، وبفارق 11 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس سيف أحمد المزروعي من إسطبلات "إم آر إم" على صهوة "بوليو أهنو" بزمن قدره 4 ساعات و26 دقيقة و29 ثانية.

وعقب ختام المنافسات، قام المدير العام لنادي دبي للفروسية أحمد الكعبي، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل أصحاب المراكز من الأول حتى العاشر على جوائز عينية تمثلت في 10 سيارات، فيما نال أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى الـ40 على جوائز مالية متنوعة.

ويُختتم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة يوم السبت المقبل بإقامة السباق الرئيسي "كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة" لمسافة 160 كيلومتراً، برعاية طيران الإمارات.