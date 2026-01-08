حارس الأبيض الأولمبي: والدتي كانت سندي دائماً

أهدى حارس منتخبنا الأولمبي خالد توحيد الفوز على منتخب قطر ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، إلى والدته.

وقال توحيد في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم "أود أن أُهدي هذا الفوز إلى والدتي، التي كانت دائماً سنداً لي ولم تُخيّب أملي أبداً".

وأضاف: "الحمد لله على الفوز. أهنئ منتخب الإمارات بهذا الانتصار، وكذلك الجهاز الفني وزملائي اللاعبين، لم نُقصّر ووفقنا الله بالنجاح".

وكان توحيد قد تصدى لضربة جزاء احتسبت للمنتخب القطري بعد أقل من دقيقة من بداية المباراة.

من المقرر أن تقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة السبت، حيث يلتقي منتخبنا الأولمبي مع اليابان، وسورية مع قطر.