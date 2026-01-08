دبا يصمد ويخطف فوزاً ثميناً من خورفكان

واصل دبا، انتفاضته في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق فوزه الثاني على التوالي، بتغلبه على خورفكان بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.

وساد الحذر مجريات الشوط الأول من جانب الفريقين، خشية استقبال هدف مبكر، لينحصر اللعب في معظم فتراته بمنطقة وسط الملعب، مع فرصة وحيدة لدبا جاءت عبر ضربة رأس للاعبه العراقي مهند علي، تصدى لها حارس خورفكان أحمد الحوسني.

وتحسن أداء دبا في الشوط الثاني، وبدأه بتسديدة مباغتة من الياباني تاكاشي أوتشينو، حولها حارس خورفكان إلى ركلة ركنية، قبل أن ينجح الفريق في ترجمة أفضليته بهدف المباراة الوحيد.

وجاء هدف دبا عن طريق سيمون كابرال، بعدما توغل داخل منطقة جزاء خورفكان وسدد كرة ارتطمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها، قبل أن تستقر على يمين الحارس، «57».