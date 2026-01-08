«فقير» ينهي صيامه التهديفي ويقود الجزيرة لفوز مستحق على عجمان

حقق فريق الجزيرة فوزًا سهلاً ومستحقًا على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح محمد ربيع التسجيل لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين حارس عجمان، مسجلاً الهدف رقم 200 في بطولة الدوري هذا الموسم.

وعزز اللاعب الفرنسي نبيل فقير تقدم الجزيرة، بعدما أنهى صيامه التهديفي الذي دام 13 شهرًا منذ ديسمبر 2024، مستفيدًا من خطأ دفاعي في صفوف عجمان ليسدد الكرة بهدوء في الشباك.

وعاد «فقير» ليوقع على الهدفين الثاني والثالث للفريق، بعد مجهود فردي مميز أنهى بتسديدة ناجحة داخل الشباك، ليقود الجزيرة لانتصار مريح.

بهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد عجمان عند 13 نقطة في المركز التاسع.