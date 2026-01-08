مورايس: مواجهة الوحدة عادية لكنها تستحق المتابعة من داخل الملعب

أكد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، أن المواجهة المرتقبة أمام الوحدة، والمؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، والمقررة يوم بعد غدٍ السبت، تُعد مباراة عادية بالنسبة له وليست خاصة، رغم أنها ستكون الأولى له أمام فريقه السابق.

وقال مورايس لـ«الإمارات اليوم»، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المباراة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له: «بالنسبة لي هي مباراة عادية، ويجب علينا الفوز فيها وحصد النقاط الثلاث».

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد اليوم الخميس بنادي الشارقة: «علينا التعامل مع الأمر بشكل طبيعي، فنحن محترفون، وهذا يحدث كثيرًا في عالم كرة القدم. أنا سعيد بالعودة مرة أخرى إلى نادي الوحدة، حيث لدي العديد من الأصدقاء هناك، ومن الجيد أن تسنح لي الفرصة للالتقاء بهم مجددًا».

ووصف مورايس المواجهة بالقوية والمهمة لفريق الشارقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنها لا تتمتع بأفضلية خاصة عن بقية المباريات، مشيرًا إلى أنها من اللقاءات التي تستحق أن تُشاهد من داخل الملعب وليس من خارجه.

وتابع: «المباراة ستكون قوية بين فريقين كبيرين، وسيقدمان لقاءً مميزًا».

واستطرد مدرب الشارقة قائلًا: «لا أعتقد أنها مباراة خاصة، رغم أنها المرة الأولى التي أواجه فيها فريق الوحدة الذي سبق أن دربته، وهذه هي المرة الثانية التي أواجه فيها فريقًا سابقًا دربته، بعدما واجهت الهلال السعودي سابقًا خلال مشاركتنا في دوري أبطال آسيا للنخبة. في النهاية، نحن محترفون، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم».

وتحدث مورايس عن تحضيرات فريقه للمباراة، مؤكدًا أنها تسير وفق النهج ذاته المتبع في المباريات السابقة، موضحًا أن اللاعبين حصلوا على راحة كاملة أمس بهدف الاستشفاء، قبل بدء الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

وأشار في ختام حديثه إلى أهمية استمرار ارتفاع المستوى الفني للفريق من مباراة إلى أخرى.