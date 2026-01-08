الحبتور رئيساً وبن دري نائباً لاتحاد البولو

أكد رئيس اتحاد الإمارات للبولو، محمد الحبتور، أن سقف طموحات الاتحاد «بلا حدود»، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من عمل مجلس الإدارة شهدت إنجاز حزمة متكاملة من اللوائح والقوانين، إلى جانب إطلاق منظومة رقمية حديثة، أسهمت في تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد المنبثقة من استراتيجية وزارة الرياضة.

وقال الحبتور في تصريحات صحافية أن المجلس عمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، لافتاً إلى أن اللوائح والقوانين التي تم اعتمادها تمثل دفعة نوعية لمسيرة الاتحاد والأندية، وتدعم توجهات الارتقاء برياضة البولو إلى المكانة التي تليق بدولة الإمارات، التي تُعد المركز الرئيس للعبة في الشرق الأوسط وآسيا، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة تضاهي أفضل الملاعب العالمية، إلى جانب الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الرياضة، ما أسهم في تسهيل مهام الاتحاد وتحقيق مستهدفاته.

وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو قد عقد أولى اجتماعاته بتشكيله الجديد، برئاسة محمد الحبتور وعضوية كل من الشيخ خليفة حشر آل مكتوم، وسعيد بن دري، ومحمد الحريز، ومحمد الرقباني، وهند الحوسني، ومهرة فلكناز، ويوسف بن دسمال، وأحمد السماج.

ورحب الحبتور في مستهل الاجتماع بالأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في استكمال مسيرة الإنجازات، مثمناً في الوقت ذاته جهود الأعضاء السابقين، كما وجه الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، و غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، على ثقتهم واعتمادهم لتشكيل مجلس الإدارة الجديد، مؤكداً التزام المجلس باستدامة البرامج والخطط التطويرية والبناء على ما تحقق وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حضور رياضة البولو إقليمياً وعالمياً.

وناقش الاجتماع خطط الاتحاد المستقبلية، وفي مقدمتها استضافة بطولة كأس العالم للبولو في ديسمبر المقبل، حيث قدم سعيد حميد بن دري، نائب رئيس الاتحاد، عرضاً موجزاً حول ما تم إنجازه من ترتيبات حتى الآن، إضافة إلى الخطوات والتنسيقات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض المجلس الهيكل التنظيمي للاتحاد ولجانه المختلفة، وجرى توزيع الحقائب الإدارية، حيث أُسند منصب الرئيس إلى محمد الحبتور ونائب الرئيس إلى سعيد حميد بن دري للمرة الثانية، ومنصب الأمين العام إلى محمد الحريز، فيما تولى أحمد السماج رئاسة لجنة الانضباط، ومحمد الرقباني رئاسة لجنة التصنيف (الهانديكاب)، وكُلفت مهرة فلكناز بتولي مسؤولية العلاقات العامة والإعلام.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس الميزانية العامة للاتحاد ومصادر الدخل الحالية، في إطار تعزيز الاستدامة المالية ودعم خطط التطوير المستقبلية للعبة.