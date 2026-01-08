المقبالي: نظافة شباكي 9 مباريات إنجاز يُحسب لشباب الأهلي

أعرب حارس مرمى فريق شباب الأهلي، حمد المقبالي، عن سعادته الكبيرة بنجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في تسع مباريات ضمن دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وقال في تصريحات صحافية إن هذا الرقم يُشكل دافعاً كبيراً له لمواصلة مشوار التألق بين الخشبات الثلاث.

وعبّر المقبالي في الوقت ذاته عن سعادته بالانتصار العريض برباعية نظيفة، الذي تحقق على حساب مضيفه البطائح، أمس، على استاد خالد بن محمد، وسط حضور جماهيري غفير، انخفض بعد نهاية الشوط الأول نتيجة الخروج المبكر لجماهير أصحاب الأرض.

وقال المقبالي في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «المحافظة على شباكي نظيفة في تسع مباريات تجعلني سعيداً بهذا الإنجاز الشخصي، الذي يُحسب لنادي شباب الأهلي، ومن أهدافي في كل موسم، وفي المواسم المقبلة، أن أكون عند حسن ظن جماهير فريقي».

في المقابل، اعترف لاعب البطائح، دانييل بيسا، بصعوبة موقف فريقه في جدول الترتيب، مشدداً على أنهم مطالبون بتغيير العقلية ابتداءً من الآن، ومؤكداً أن الخسارة برباعية على ملعبهم غير مقبولة على الإطلاق.

وقال: «نعتذر لجماهيرنا وللإدارة عن هذه الخسارة، الفريق افتقد مجموعة من اللاعبين، لكن ذلك ليس عذراً للخسارة برباعية على ملعبنا».

يُذكر أن شباب الأهلي عزز بفوزه موقعه في المركز الثالث، رافعاً رصيده إلى 23 نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما تجمّد رصيد البطائح عند ست نقاط في المركز الأخير.