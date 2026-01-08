المنتخب الأولمبي يبدأ الرحلة الآسيوية بفوز ثمين على قطر

استهل المنتخب الأولمبي مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة بفوز ثمين على نظيره القطري، بهدفين دون ردّ، أمس، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز اليابان على سورية 5-صفر.

وبهذا الفوز حصد المنتخب أول ثلاث نقاط له في البطولة، التي تُقام بمشاركة 16 منتخباً، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.

وسيلتقي المنتخب في المباراة المقبلة نظيره الياباني، بعد غد، ويختتم مشواره في الدور الأول بلقاء المنتخب السوري يوم 13 الجاري.

وكان تألق الحارس، خالد توحيد، ونجاحه في التصدي لركلة جزاء احتُسبت لمصلحة المنتخب القطري بعد مرور دقيقتين على انطلاق اللقاء، نقطة التحول في المباراة لمصلحة الأبيض الأولمبي.

وسجّل علي المعمري الهدف الأول في الدقيقة 20، وأضاف جونيور نيداي الهدف الثاني في الدقيقة 38.