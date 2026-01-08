رازوفيتش: تعادُل كلباء مع الوصل «واقعي»

وصف مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، تعادل فريقه مع الوصل 2-2 في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، بأنه «نتيجة واقعية» بعد الأداء المتميز لفريقه.

ورفع كلباء رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد الوصل 22 نقطة في المركز الثالث على جدول الدوري.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «نتيجة التعادل واقعية بالنسبة لنا، بعد أن قدّم لاعبو كلباء مباراة مميزة أمام فريق يتمتع بإمكانات فنية عالية، لذلك فقد جهزنا الفريق بشكل يمهد لتقديم أداء طيب، من خلال إغلاق المساحات التي يمكن أن يستغلها، وأسلوب تنفيذ الهجمات المعاكسة».

وأضاف: «لاعبو كلباء يواصلون تقديم المستويات الفنية الجيدة بأعلى ما يمكن، لكن كرة القدم تتخللها الأخطاء، وبالتالي طبيعي أن يتم تسجيل الأهداف في مرماك».

من جهته، أكد مدرب الوصل، مسعود ميرال، أن «المباراة كانت صعبة أمام كلباء، وذلك كان معروفاً قبل المواجهة على ملعب الخصم».

وأضاف: «لسنا سعداء بنتيجة التعادل، ونيل نقطة واحدة من المباراة، وعلينا أن نستعد من خلال التدريبات للجولة المقبلة والظهور بشكل أفضل».

وتابع: «الفريق الذي يستقبل هدفين من الصعب عليه تحقيق الفوز، وعموماً لسنا سعداء، وعلينا أن ننظر للأمام».