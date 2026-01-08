لقب «بطل الشتاء» يحاكي العين من ملعب الظفرة

تُختتم منافسات الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم، بثلاث مواجهات تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والحسابات، تتصدرها القمة المرتقبة التي يحلّ فيها العين ضيفاً على الظفرة، فيما يخوض الجزيرة اختباراً صعباً أمام عجمان، بينما يستقبل دبا ضيفه خورفكان في مواجهة تتقاطع فيها الأهداف وتختلف الدوافع.

الظفرة – العين

يحلّ العين، في الساعة 19:45، ضيفاً على الظفرة على استاد حمدان بن زايد، ويطمح لتحقيق فوز يقربه خطوة كبيرة من حسم لقب «بطل الشتاء»، إذ يحتاج «الزعيم»، المتصدر حالياً برصيد 27 نقطة، إلى الانتصار للوصول إلى النقطة 30، مع انتظار تعثر الوحدة أمام الشارقة، ليحسم اللقب الشرفي، أو من خلال المواجهة المباشرة، التي ستجمع بينهما منتصف يناير الجاري.

وعلى الرغم من أن كفة الترشيحات تميل نظرياً لمصلحة الضيوف، إلا أن الواقع يشير إلى مواجهة صعبة، في ظل المستويات القوية التي يقدمها الظفرة منذ صعوده هذا الموسم، حيث جمع 15 نقطة ويحتل المركز السابع، ما يجعله خصماً عنيداً.

ويغيب عن صفوف الظفرة المهاجم المغربي كريم البركاوي، والآيسلندي يوهان غودموندسون بداعي الإصابة، فيما يفتقد العين خدمات لاعبه محمد عباس للإيقاف بعد طرده في مواجهة الشارقة.

وبالأرقام، لم تنتهِ آخر 14 مواجهة بين الفريقين بالتعادل إذ فاز العين 12 مرة مقابل انتصارين للظفرة.

دبا – خورفكان

يستقبل دبا، في الساعة 17:00، ضيفه خورفكان على استاد دبا، في مواجهة يدخلها أصحاب الأرض بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم في الجولة الماضية على البطائح، ما رفع رصيدهم إلى ست نقاط في المركز الـ13، في المقابل يسعى خورفكان لتعويض خسارته الأخيرة على ملعبه أمام الظفرة، ويحتل الفريق حالياً المركز الـ10 برصيد 11 نقطة.

الجزيرة – عجمان

يحتضن استاد محمد بن زايد، في الساعة 17:00، مواجهة الجريحين الجزيرة وعجمان، في لقاء يبحث فيه الطرفان عن العودة إلى سكة الانتصارات، بعد خسارتهما في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي وكلباء على التوالي.

ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 18 نقطة، فيما يأتي عجمان في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.