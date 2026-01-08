«صافرة» عمر آل علي تقترب من مونديال 2026.. وعادل النقبي خارج القائمة

يُمثّل الحكم الدولي في كرة القدم، عمر آل علي، أمل التحكيم الإماراتي في الوجود ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026، للمرة الثامنة في تاريخ التحكيم الإماراتي، إذ إنه حالياً في القائمة المختصرة لحكام قارة آسيا، ضمن الحكام المُرشحين من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في حين خلت القائمة من اسم الحكم الدولي، عادل النقبي، الذي كان موجوداً ضمن القائمة الأولية التي أُعلن عنها سابقاً.

وضمت قائمة الحكام المُرشحين عن قارة آسيا، إلى جانب عمر آل علي، القطريين عبدالرحمن الجاسم وسلمان فلاحي، والعُماني أحمد الكاف، والياباني يوسوكي أراكي، والسعودي خالد الطريس، والأسترالي علي رضا فغاني، والأوزبكي إليجيز تاتاشيف، والأردني أدهم مخادمة، والصيني ما نينغ.

ويُنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال شهر مارس المقبل، القائمة النهائية للحكام الذين سيديرون مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم.

ويُعدّ عمر آل علي حالياً أقدم حكم دولي إماراتي، إذ دخل مجال التحكيم في عام 2010، ونال الشارة الدولية عام 2015.

وبرز آل علي بشكل مميّز خلال الفترة الماضية، حيث شارك في إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك في كأس العالم للناشئين 2023، علماً بأنه كان أول حكم إماراتي يتخرج في مشروع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحكام المستقبل عام 2014، وحصل بعدها بعام واحد على الشارة الدولية، بعد ظهوره بمستوى تحكيمي لافت.

وكان الحكم الإماراتي الآخر، عادل النقبي، ضمن القائمة الأولية للحكام المُرشحين لقيادة مباريات أكبر حدث كروي عالمي، إلا أنه استُبعد من القائمة التي أُعلن عنها أخيراً.

وتقام النسخة المرتقبة من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخباً.

يُذكر أن التحكيم الإماراتي كان حاضراً بطاقم كامل ضم حكم الساحة محمد عبدالله حسن، والحكمين المساعدين محمد الحمادي وحسن المهري، وذلك في النسختين الأخيرتين من كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر.