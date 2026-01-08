الفارس العميمي يُحلق بلقب «الإسطبلات الخاصة»

فاز الفارس محمد راشد العميمي بلقب سباق الإسطبلات الخاصة في مهرجان محمد بن راشد للقدرة، لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 203 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

ونال العميمي اللقب بحصوله على المركز الأول، ممتطياً صهوة الجواد «زيوس إف إف»، المملوك لإسطبل «المغير 2»، بعدما جاء في المركز الرابع في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:22:48 ساعة، وتقدم إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً بزمن قدره 2:41:05 ساعة، وقفز إلى الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بزمن قدره 3:44:52 ساعات، وأنهى السباق متمسكاً بالمركز الأول في المرحلة الرابعة بزمن بلغ 4:30:38 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس محمد سالم الحمادي على صهوة الجواد «فيرست دي بوي إيه إيه»، المملوك لإسطبل «الفوارس»، حيث حل في المرتبة الخامسة في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:22:57 ساعة، وتقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية بزمن قدره 2:40:30 ساعة، وتراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة بزمن قدره 3:46:09 ساعات، وحصل على المركز الثاني في ختام السباق بتسجيله زمناً قدره 4:30:44 ساعات في المرحلة الرابعة.

وحصلت الفارسة آية علي الكيومي على المركز الثالث، ممتطية صهوة الجواد «إيه تي ديال رينج شارجة»، المملوك لإسطبلات «الخيول»، بعدما جاءت في المركز الـ13 في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:26:43 ساعة، وتقدمت إلى المركز الـ12 في المرحلة الثانية بزمن قدره 2:51:01 ساعة، وصعدت إلى المركز السابع في المرحلة الثالثة بزمن قدره 3:55:18 ساعات، وقفزت إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 4:31:11 ساعات.

