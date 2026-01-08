«الصدارة الكاملة» تغري شباب الأهلي والشارقة في دوري السلة اليوم

يحلّ فريق شباب الأهلي ضيفاً على الشارقة، في السابعة والنصف من مساء اليوم، في لقاء قمة يجمعهما في افتتاح الجولة الـ14 والختامية في الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، ويتحدد على إثره هوية المتصدر، خصوصاً أن الفريقين يدخلان المباراة وهما متشاركان بالصدارة برصيد 24 نقطة.

كما يقام، في التوقيت ذاته، لقاء البطائح، رابع الترتيب العام برصيد 22 نقطة، أمام مضيفه الوحدة، متذيل الترتيب برصيد 13 نقطة.

ويتطلع شباب الأهلي إلى تعويض خسارته ذهاباً أمام الشارقة، في نوفمبر الماضي، بنتيجة (106-110)، فيما يبحث «الملك» في ختام التمهيدي عن تعويض خسارته للجولة الماضية أمام النصر (66-87).

وفي المباراة الثانية، يتطلع البطائح إلى انتصاره الـ10 في الدوري، وتأكيد أحقيته لموسم جديد في التواجد بالدور النهائي ضمن الأربعة الكبار، وتبدو حظوظه قوية في ظل الفوارق الفنية التي تفصله على الوحدة، خصوصاً أن لقاء الفريقين ذهاباً الذي انتهى بفارقٍ كبير لصالح البطائح بواقع (102-50).

وتستكمل الجولة، غداً، بلقاء الوصل، خامس الترتيب العام برصيد 18 نقطة، أمام ضيفه الظفرة، صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة، على أن يستضيف النصر، ثالث الترتيب العام برصيد 23 نقطة، فريق الجزيرة، صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة.