معتمد جمال مدرباً مؤقتاً للزمالك

أعلن الزمالك، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس، تعاقده مع لاعبه ومدربه السابق، معتمد جمال، لقيادة الفريق مؤقتاً، إلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. وقال الزمالك في حسابه على منصة «إكس»: «قرر مجلس الإدارة، بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، تعيين معتمد جمال المدير الفني السابق للأبيض قائماً بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح ​لاعب الفريق السابق»، وأضاف: «من المقرر ​أن يبدأ الجهاز ​الفني عمله بداية من مران اليوم (أمس)، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة، ويجري التفاوض مع مدير فني أجنبي ​لقيادة ​الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور التوصل إلى اتفاق».