بيمينتا: وجود مورايس مع الشارقة لا يشغل بال «العنابي»

أكّد لاعب نادي الوحدة، لوكاس بيمينتا، أن الانتصار الذي حققه الفريق على بني ياس بنتيجة 3-0 في دوري أدنوك للمحترفين جاء في توقيت مثالي، خصوصاً بعد الخسارة التي تعرّض لها الفريق أمام الوصل في الجولة الماضية بهدف دون رد.

وقال بيمينتا لـ«الإمارات اليوم» إن المباراة المقبلة أمام الشارقة، المقررة بعد غد، ستكون مهمة للغاية، مشدداً على أن التركيز في الفريق ينصبّ على الأداء داخل الملعب فقط، بعيداً عن أي عوامل خارجية تتعلق بوجود المدرب البرتغالي، خوسيه مورايس، في قيادة الفريق المنافس.

وأضاف: «الوحدة يسعى إلى مواصلة الانتصارات من دون الانشغال بأي تفاصيل تتعلق بالمدرب السابق، حيث إن الفريق يضم في الوقت الحالي المدرب ديماس تيكسيرا الذي يقود الفريق بشكل جيد، ويمنح اللاعبين التوجيه والدعم اللازمين لتحقيق أفضل النتائج».

وأوضح بيمينتا أن الفوز أعاد للفريق الروح المعنوية والهدوء اللذين يحتاج إليهما قبل المباريات المقبلة، مؤكداً أن اللاعبين أدركوا أهمية العودة سريعاً إلى سكة الانتصارات، للحفاظ على وضعهم في صدارة المنافسة.

وتابع: «كنا نعرف أن الفوز على بني ياس ليس سهلاً، لذا لعبنا بتركيز كبير منذ البداية، واستطعنا تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، وهذا منحنا الأفضلية الكبيرة في المباراة».

وأردف: «أداء الفريق أمام بني ياس كان ممتازاً من جميع النواحي، ونجحنا في تعويض الخسارة السابقة أمام الوصل، وهذا الفوز يعطينا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الشارقة».

وزاد: «التركيز داخل الفريق الآن منصب على المباراة المقبلة، نريد أن نقدم أفضل ما لدينا، وأن نثبت بأننا نملك القدرة على المنافسة بقوة في جميع الاستحقاقات، إذ إن الأهم أن نلعب كل مباراة كأنها مباراة نهائي، ونظهر طموحنا وإصرارنا على تحقيق النتائج الإيجابية».

ورداً على سؤال حول حظوظ الوحدة في المنافسة على لقب الدوري، قال بيمينتا: «من المبكر الحديث عن حظوظنا في المنافسة، كل مباراة نلعبها بشكل منفصل، ونركز على تقديم أفضل أداء ممكن، حيث نعلم أن الموسم طويل، والتحديات كثيرة، سواء في الدوري أو دوري أبطال آسيا للنخبة أو كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وشدد على أن «الوقت لايزال مبكراً، والأهم أن نركز على العمل داخل الملعب، خصوصاً أننا إذا قدمنا الأداء المطلوب، ستكون الانتصارات هي النتيجة الطبيعية للجهد الذي سنبذله».

وأكّد بيمينتا أن اللاعبين يمتلكون روحاً معنوية عالية وإصراراً على تقديم كل ما لديهم، مشدداً على أن الانضباط والتركيز داخل الفريق هما المفتاح لتحقيق الانتصارات، وقال: «نحن جميعاً متحدون كفريق، ونعلم أن كل مباراة تُمثّل تحدياً جديداً، وعلينا التعامل معها بأقصى درجات الجدية».

وختم بيمينتا تصريحاته بالإشارة إلى أن الوحدة يهدف إلى الاستمرار في سلسلة الانتصارات، مضيفاً: «نحن نلعب بروح واحدة، ونركز على تقديم كرة قدم جماعية ومميّزة، ونأمل أن نحصد النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، لننافس بقوة على جميع المستويات».

